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Zámek, Šachova synagoga a Černá kaple: Průvodce tím nejlepším, co navštívit v Holešově

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Až se někdy budete nacházet ve Zlíně nebo v jeho blízkosti a chtěli byste vidět zajímavou pamětihodnost, tak se určitě jeďte podívat do Holešova, protože v krajském městě nic tak moc starobylého nenajdete. Snad jen kostel svatého Filipa a Jakuba a zlínský zámek, který ale slouží jako restaurace nebo muzeum. Ze Zlína je do Holešova asi 17 kilometrů, dokonce si to můžete zkrátit po dálnici. Holešov vám toho k vidění nabídne docela dost, takže můžete zde strávit velmi příjemný den návštěvami jeho památek.
na zámku v Holešově

na zámku v Holešově

Zdroj: Foto: Jana Fojtíková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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