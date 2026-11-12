Za vraždu taxikářky v Šumperku dostal muž 25 let vězení a zabezpečovací detenci

Olomoucký krajský soud ve středu pravomocně odsoudil Radka Pavlíka za vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí k výjimečnému trestu 25 let vězení. Zároveň mu soud uložil zabezpečovací detenci, protože podle znalců je šance na jeho resocializaci s ohledem na závažnou poruchu osobnosti prakticky nulová.
Případ se odehrál 17. února letošního roku. Pavlík si na čerpací stanici v Šumperku přivolal taxi s předem připraveným záměrem zmocnit se vozidla a spáchat sebevraždu, o kterou se již dříve několikrát neúspěšně pokoušel. Na parkovišti v Lidické ulici taxikářku zezadu bodl kuchyňským nožem do krku, vyvlekl ji z auta a zanechal na ulici. Žena, matka tří dětí, po čtyřech dnech v nemocnici zraněním podlehla.
S ukradeným vozem Pavlík ujel, policie ho však vypátrala do dvou hodin. Při pronásledování mezi Libinou a Šumvaldem pak při rychlosti 160 kilometrů za hodinu úmyslně najel do protisměru. Srážce s protijedoucím autem zabránila jen duchapřítomná reakce jeho řidiče, přesto oba cestující utrpěli pohmožděniny. Žalobce toto jednání kvalifikoval jako pokus vraždy.
U soudu se Pavlík ke všemu doznal a souhlasil i s navrhovaným trestem. Jeho slova byla stručná: „Přiznávám vinu, vím, co jsem udělal, a velmi toho lituji." Blíže se k případu vyjádřit odmítl.
Soudce Vladimír Najdekr při odůvodnění rozsudku přiznání viny sice vzal v potaz, zásadní roli při výměře trestu však nehrát nemohlo. Pavlík podle soudce „chtěl realizovat svůj záměr, sprovodit se ze světa, a bylo mu jedno, zda u toho přijde někdo o život, nebo ne." Soudce jeho postoj označil za „opovržení lidským životem" a zabezpečovací detenci zdůvodnil potřebou ochrany společnosti.
Znalci u odsouzeného diagnostikovali smíšenou poruchu osobnosti se závislostí na psychoaktivních látkách, konkrétně na THC a pervitinu. Mají za to, že má sklon k rizikovému chování a sebevražedným tendencím. Státní zástupce Jindřich Pazdera upozornil, že Pavlík byl v minulosti devětkrát soudně trestán, a útok na taxikářku označil za zákeřný: „Na poškozenou zaútočil nečekaně, nedal jí absolutně žádnou šanci se bránit." Smrt případných obětí při jeho útěku žalobce popsal jako „vedlejší efekt vlastního záměru."
Olomouckému krajskému soudu to není v poslední době ojedinělý případ výjimečného trestu. Koncem října soud odsoudil muže za otravu kolegů ve šternberské zbrojovce a přípravu výbušného systému na 24 let, případ však kvůli odvolání ještě řeší vrchní soud. V červenci pak soud potrestal 27,5 roku vězení muže za loňskou vraždu partnerky v Mírově, spáchanou tři týdny po podmínečném propuštění z vězení za obdobný čin. Tento verdikt vrchní soud v září pravomocně potvrdil.
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