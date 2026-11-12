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Za vraždu taxikářky v Šumperku dostal muž 25 let vězení a zabezpečovací detenci

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Dennívýzva
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Olomoucký krajský soud ve středu pravomocně odsoudil Radka Pavlíka za vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí k výjimečnému trestu…
11_taxi_pixabay

11_taxi_pixabay

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 17:00

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