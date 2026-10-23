Nejsou to jen Trosky a pískovce. Český ráj před 20 lety doslova uhranul UNESCO

Když se řekne Český ráj, většina lidí si vybaví pískovcové věže, siluetu Trosek a letní pěší túry. Málokdo ale tuší, že pod tou fotogenickou kulisou leží příběh starý bezmála sto milionů let, a že právě jeho čitelnost v terénu přesvědčila UNESCO, aby zdejší krajinu zařadilo mezi globální geoparky. Na ploše 833 kilometrů čtverečních, kde žije přes 162 tisíc obyvatel, se dá projít kompletní geologickou učebnicí: od mořského dna přes sopečné výbuchy až po ledovcovou modelaci. A to vše pěšky, za jediný prodloužený víkend.
Dvě klíčová data: proč se o geoparku mluví od roku 2005 i 2015
Časová osa zdejšího titulu má dvě kapitoly, které se snadno zaměňují. 5. října 2005 přijal koordinační výbor Evropské sítě geoparků na řeckém Lesbu Český ráj do svých řad a zároveň do tehdejší Světové sítě geoparků pod patronací UNESCO. Šlo o průkopnický krok, žádná jiná česká lokalita se o členství v té době neucházela.
Druhý milník přišel o deset let později. 17. listopadu 2015 schválily členské státy UNESCO
oficiální značku UNESCO Global Geopark jako plnohodnotnou kategorii vedle světového dědictví a biosférických rezervací. Český ráj do ní přešel automaticky a na stránkách organizace nese rok označení 2015. Při kontrole seznamu UNESCO pro Česko i v roce 2026 figuruje jako jediný tuzemský zástupce.
Podstatný detail: titul se uděluje vždy na čtyři roky, poté následuje revalidace. Český ráj tedy musí průběžně prokazovat, že s územím pracuje kvalitně, od ochrany geodědictví přes vzdělávání až po udržitelný místní rozvoj.
VIDEO Moře, sopky, eroze: tři geologické akty na jednom jevišti
Představte si oblast kolem Turnova před 97 miliony let. Místo borových lesů a pískovcových stěn tu leželo mělké subtropické moře. Na jeho dně se vrstvily mocné nánosy křemenných písků, vápnitých pískovců a vápenců. Kolem devadesátého miliontého roku moře ustoupilo a zanechalo po sobě obrovskou sedimentární tabuli, budoucí stavební materiál skalních měst.
Pak vstoupily na scénu sopky. Kenozoický vulkanismus prorazil starší křídové vrstvy a vytvořil dominanty, které dnes z pískovcové krajiny trčí jako ostrovní hory:
Trosky – erozní pozůstatek struskového kužele se dvěma přívodními sopouchy, datovaný na 16,5 milionu let. Vyskeř – odhalený vulkanický přívodní kanál. Zebín – zbytek struskového kužele, postupně odpreparovaný erozí. Kumburk a Veliš – další čedičové výspy v měkkém pískovcovém okolí.
Třetí akt režíroval čas. Výrazné tvary dnešních skalních měst (Prachovské skály, Hruboskalsko, Příhrazské skály) se formovaly hlavně v kvartéru, tedy v posledních 2,5 milionu let. Mráz, voda a gravitace odlamovaly bloky, prohlubovaly soutěsky a vytvářely skalní brány. Výsledek je krajina, kde turista na jednom výhledu vidí křídové sedimenty, třetihorní sopečné suky i čerstvé sesuvy.
Drahé kameny a turnovské šperkařství: kulturní vrstva geoparku
Geologický příběh Českého ráje nekončí u skal. Při starších vulkanických procesech vznikaly v okolí Kozákova acháty, jaspisy a další odrůdy křemene. Právě tyto nerostné zdroje živí turnovskou kamenářskou a šperkařskou tradici, jejíž kořeny sahají více než tři sta let do minulosti.
UNESCO tuto vazbu výslovně zmiňuje jako jeden z důvodů, proč zdejší území považuje za mezinárodně významné; propojení geologického dědictví s živým řemeslem dodává geoparku rozměr, který čistě přírodní rezervace postrádají.
A právě tady se ukazuje, čím se geopark UNESCO odlišuje od národního parku nebo chráněné krajinné oblasti. CHKO a národní parky představují zákonné kategorie ochrany přírody s konkrétním režimem, zatímco geopark funguje jako překryvný rámec pro geodědictví, vzdělávání a regionální rozvoj. Nezavádí plošné restrikce, nestaví brány se vstupným. Proměňuje se spíš v interpretaci krajiny: značených stezkách, expozicích, geoprůvodcích a projektech pro návštěvníky.
Kam vyrazit letos: nové stezky a expozice pro sezonu 2026
Geopark žije. V dubnu 2026 otevřeli u Kittelova muzea v Krásné novou
geoarcheologickou naučnou stezku, financovanou z přeshraničního projektu Euroregionu Nisa s podporou obce Pěnčín. Od roku 2024 funguje v Domě přírody Českého ráje v Dolánkách u Turnova geologická expozice, kde si celou časovou osu projdete i za deštivého odpoledne.
Pro ty, kdo chtějí geologický příběh číst přímo v terénu, nabízíme orientační itinerář:
Lokalita Co tu uvidíte Geologický motiv Prachovské skály Skalní město s Císařskou chodbou Mořské sedimenty, profil pískovců Trosky Ikonická zřícenina na dvojici sopouchů Třetihorní vulkanismus Vyskeř / Zebín Osamělé kopce v rovinaté krajině Odhalené vulkanické kanály Kozákov Mineralogické naleziště Acháty, jaspisy, polodrahokamy Dneboh Sesuvné svahy pod pískovcovým masivem Kvartérní gravitační procesy Dům přírody, Dolánky Interaktivní geologická expozice Celá časová osa geoparku
Český ráj tak nabízí něco, co jiné tuzemské destinace v takové koncentraci nedokážou: na pár desítkách kilometrů čtverečních se tu prolíná dno dávného oceánu, jádra vyhaslých sopek, brusírny polodrahokamů a středověké hrady vystavěné na skalách, které formovalo devadesát milionů let trpělivé práce vody, mrazu a gravitace.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková