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Nejsou to jen Trosky a pískovce. Český ráj před 20 lety doslova uhranul UNESCO

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Český ráj drží v tuzemsku unikátní pozici, jako jediná lokalita v Česku figuruje na seznamu UNESCO Global Geoparks.
Nejsou to jen Trosky a pískovce. Český ráj před 20 lety doslova uhranul UNESCO

Nejsou to jen Trosky a pískovce. Český ráj před 20 lety doslova uhranul UNESCO

Zdroj: Hilarmont / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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