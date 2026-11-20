Nejméně třicet let ležel v šuplíku a nikdo do něj nesáhl. Díky tomu se z něj v dubnu 2026 stala pátá nejdražší položka měsíce na největším tuzemském aukčním portálu. Aukro popsalo exemplář jako „perfektní původní stav“: bez čmáranic, bez natržení a bez chybějících částí. Kdysi stál v trafice 7 Kčs. Dnešní kupec za něj zaplatil skoro desetitisícinásobek. Pro představu jsme částku přepočítali na výkupní ceny ve sběrnách. Za 69 400 Kč by bylo nutné odevzdat zhruba 28 tun starých novin a časopisů, a to i podle nejštědřejšího dohledaného ceníku. Sběratelé ovšem neplatí za papír. Platí za dětský sešit, který přežil děti.
Rekordní Čtyřlístek z Aukra: šuplík, který udržel cenu
Dubnový žebříček Aukra, jejž převzal server Kurzy.cz, řadí položku „ČTYŘLÍSTEK 1.díl“ hned za svatováclavské dukáty z roku 1935 (955 000 Kč), stříbrné příbory, motocykl Jawa 500 OHC z roku 1958 a zlatou medaili Jana Saudka. Útlý barevný komiks se tak ocitl mezi drahými kovy a veteránem. O tom, co dnes sběratelský trh oceňuje, to vypovídá výmluvně.
Podle nás se tu sešly tři podmínky, které se jinak potkávají jen zřídka. První je značka. Fifinku, Myšpulína, Bobíka a Pinďu zná v Česku prakticky každá generace od konce šedesátých let. Druhou podmínkou je pořadí: jednička stojí na začátku řady a žádné starší číslo neexistuje. Třetí a nejvzácnější je zachovalost. Dětské časopisy se četly v posteli, půjčovaly se spolužákům, vyplňovaly se v nich křížovky a stříhaly přílohy. Většina výtisků z roku 1969 tak skončila ohmataná, popsaná nebo rovnou v kamnech.
Aukro přes sebe od roku 2020 protočilo Čtyřlístky za víc než 35 milionů korun, což podle portálu odpovídá zhruba polovině obratu celé komiksové kategorie. Poptávka tedy existuje a je stabilní. Vzácné zůstávají exempláře, které ji dokážou uspokojit.
Jak čtveřice z Třeskoprsk přežila verdikt „Smrdí to Západem“
Začátky nijak nenaznačovaly, že jde o budoucí legendu. Jaroslav Němeček v roce 2019 pro ČT24 vzpomínal, že nápad dozrál po cestě do Itálie a hotový projekt odnesl do Orbisu jako „jakýsi časopis“. Ředitel nakladatelství reagoval odměřeně: „Smrdí to Západem.“ Titul nakonec prosadili mladší redaktoři, alespoň na zkoušku.
Podle autora neměl sešit „prakticky nárok na pokračování“. Čtyřlístek vznikl jako samostatný příběh a další díly přinesla teprve odezva čtenářů. Český rozhlas popisuje, že redakci po prvním vydání zavalily dětské dopisy s prosbami o další dobrodružství. První náklad se pohyboval v desítkách tisíc kusů. Ve vrcholných letech pak sešity vycházely ve statisících, až ke 220 000 výtiskům. Zásobování papírem v plánovaném hospodářství přitom drhlo, Čtyřlístek vycházel nepravidelně a děti obcházely trafiky opakovaně, aby nové číslo nepropásly.
Orbis byl tehdy státem řízené nakladatelství, které vydávalo populárně naučné knihy, obrazové publikace, cestopisy i periodika. Komiksová Knihovnička Čtyřlístek do tohoto portfolia na přelomu 60. a 70. let zapadla spíš jako experiment. Experiment vydaný v omezeném počtu kusů a určený nejničivějším čtenářům, jaké si lze představit, dnes logicky patří k vzácnostem.
Aukční křivka jedničky: od pětadvaceti do téměř sedmdesáti tisíc
Rekordní výsledek nepřišel z ničeho. První Čtyřlístek se na Aukru objevuje opakovaně a vydražené částky ukazují dlouhodobý vzestup, byť s výraznými výkyvy:
Období Výsledná cena 2020 44 900 Kč léto 2022 35 200 Kč leden 2024 55 000 Kč květen 2024 přibližně 53 500 Kč listopad 2025 24 970 Kč (v rámci kolekce) duben 2026 69 400 Kč
Nejvýraznější propad se odehrál loni v listopadu. Jednička tehdy odešla za necelých 25 000 Kč, ovšem jako součást souboru „Zlatá éra Čtyřlístku“ s prvními padesáti čísly a s obecným popisem „velmi dobré stavy“. O pět měsíců později se samostatný a bezvadný exemplář prodal skoro za trojnásobek. Rozdíl přes 44 000 Kč tak vysvětluje především zachovalost a způsob, jakým prodávající nabídku sestavil.
Pro srovnání: dubnový katalog Káji Saudka Kresby z roku 1971 vynesl 25 101 Kč, sešit edice KOD Ztraceni v pustině 20 333 Kč a kolekce šestnácti desek Divadla Járy Cimrmana 21 100 Kč. Čtyřlístek je mezi socialistickými kulturními artefakty výrazně nad průměrem.
Originál, nebo reedice? Kontrolní znaky prvního vydání
Kdo na půdě nebo v babiččině skříni objeví sešit se čtveřicí hrdinů na obálce, měl by jej porovnat s katalogovým záznamem v databázi
ComicsDB. Originál musí odpovídat těmto parametrům: vydavatel Orbis, 1. vydání, květen 1969 (vyšlo 15. května), formát 200 × 285 mm, 24 stran v měkké vazbě, původní cena 7 Kčs.
Pozornost si zaslouží hlavně tiráž. ComicsDB eviduje také druhé vydání z roku 1991 a samotná podoba obálky k rozlišení nestačí. Pokud v tiráži chybí Orbis a rok 1969, jde nejspíš o pozdější reedici s výrazně nižší hodnotou.
Cenu pak určuje stav. Nejvíc ji sráží:
vyplněné křížovky, podpisy a dětské kresby, natržené nebo utržené rohy a vystřižené části, chybějící listy či přílohy, skvrny, stopy vlhkosti a poškozený hřbet, amatérské opravy lepicí páskou.
Nalezený kus je lepší vůbec neopravovat. Stačí jej nafotit tak, jak je, a uložit naležato do sucha a tmy. Národní knihovna doporučuje pro papír teplotu 2 až 18 °C a relativní vlhkost 30 až 45 %. Rozpálená půda ani vlhký sklep tyto podmínky nesplňují. Uložení v obyčejné eurofolii z neznámého plastu nebo pod hromadou těžkých knih sešitu také neprospěje.
Krabice z půdy patří nejdřív na stůl, teprve potom do sběrny
Pražské služby letos vykupují papír za 1 Kč za kilogram při splnění limitu, jinak za 0,50 Kč. Technické služby v Sokolově nabízejí za noviny a časopisy 2,50 Kč za kilogram. I celá krabice o hmotnosti několika desítek kilogramů tak vynese nanejvýš pár desetikorun. Jediný správný sešit může mít hodnotu o několik řádů vyšší, proto se vyplatí obsah krabice projít list po listu.
Dražší nález je rozumné nejprve porovnat s ukončenými aukcemi a specializovanými databázemi. Teprve poté má smysl oslovit antikvariát se zkušenostmi s dětskými časopisy nebo aukční platformu. Sběratelský web Staré dětské časopisy upozorňuje, že ocenění po telefonu nebo jen podle názvu je nespolehlivé, protože roli hraje úplnost, poptávka i obsah. Aukro má vlastní experty, kteří vybrané nabídky označují štítkem Expert doporučuje. Sám portál ale připouští, že posudek z fotografií pravost ani stav plně nezaručí. Odborník by proto měl dostat snímky obálky, hřbetu, rohů, tiráže a všech vad.
Prodej má i svou cenovku. Podle ceníku Aukra platí soukromý prodejce v kategorii Knihy a časopisy provizi 6 % z úspěšného prodeje, podnikatel 7,5 %, nejvýše však 7 999 Kč za kus. U rekordní jedničky by si portál od soukromníka vzal zhruba 4 164 Kč. Aukce s vyvolávací cenou od 1 Kč se vystavují zdarma.
O podobné kusy se navíc může zajímat stále širší okruh kupců. Aukro rozšiřuje působnost do Rakouska, Německa, Maďarska, Slovinska a Chorvatska a otevřeně mluví o ambici vybudovat středoevropské centrum sběratelství postavené na společných historických kořenech regionu. Pro majitele vzácného Čtyřlístku to podle nás znamená jediné: okruh potenciálních zájemců se rozšiřuje a s ním i šance, že se další jednička bez skvrny dostane ještě výš.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková