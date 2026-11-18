Jednou rukou se držíte dveří, druhou se opíráte o střechu a pomalu se spouštíte do sedadla, které je skoro u země. Kdo takhle někdy nastupoval na parkovišti před obchodem, ví, že kolena i záda to cítí ještě večer. Přitom existují auta, do kterých se usedá skoro jako na obyčejnou židli.
Proč se do nízkého auta leze tak špatně
S věkem obvykle ubývá pohyblivosti a hlava se hůř otáčí. Na koňských silách proto tolik nesejde. Důležitější je, jestli se dá sedět rovně, jestli se do auta snadno dostanete a jestli se v ovládání rychle vyznáte.
Kromě výšky sedadla dělá potíže i vysoký práh u dveří. Svou roli hraje i to, jak daleko od prahu sedák začíná. Čím je ta vzdálenost větší, tím víc se musíte při nastupování naklánět dovnitř. U prodejce si proto vždycky vyzkoušejte nastoupit i vystoupit.
Čísla, která si změříte sami
Německý autoklub ADAC sestavil seznam aut vhodných pro seniory. Je řazený abecedně a vítěze nevyhlašuje. Při výběru se ADAC řídil měřitelnými pravidly a většinu z nich si u prodejce ověříte i se svinovacím metrem:
sedák aspoň 47 cm nad vozovkou, podle výšky postavy bývá pohodlné rozmezí 47 až 66 cm, hrana kufru nejvýš 78 cm nad zemí, aby se nákup nemusel zvedat vysoko, aspoň 4 místa, délka auta nejvýš 4,5 metru a výška aspoň 1,5 metru, v autotestu ADAC známka za ovládání 2,6 nebo lepší a za výhled dokola nejhůř 4,0, přičemž nižší známka je lepší; v aktuálním seznamu jsou ale i modely se známkou 2,7 za ovládání.
Do výběru se nedostala velká SUV ani sportovní vozy pro dva. Z obou se hůř vyhlíží kolem auta a couvání dá víc práce.
Nejvýš se sedí v osobních dodávkách
Podle měření ADAC se ze seznamu nejvýš sedí v prostorných osobních dodávkách. Mají také nejnižší hranu kufru, zhruba 56,5 až 57,5 cm nad zemí. Nad doporučenou hranicí jsou i kompaktní SUV a dvě ze tří škodovek, které ADAC do seznamu vybral.
Podle měření ADAC se vysoko sedí v osobních dodávkách i kompaktních SUV, dodávky mají navíc nejnižší hranu kufru. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Model Skupina Výška sedadla Toyota Proace City Verso osobní dodávka 61,5 cm Opel Combo Life osobní dodávka 61 cm Citroën Berlingo osobní dodávka 60,5 cm Nissan Qashqai kompaktní SUV 56 cm Hyundai Kona kompaktní SUV 53 cm Ford Puma kompaktní SUV 50 cm Škoda Elroq škodovka 52 cm Škoda Karoq škodovka 51,5 cm Škoda Kamiq škodovka 46,5 cm
Škoda Kamiq se do seznamu dostala, i když je těsně pod obecným doporučením 47 cm. Údaje jsou z měření ADAC platných k listopadu 2026 a u konkrétního auta se mohou lišit podle verze a výbavy, proto si výšku ověřte při zkušební jízdě.
Elektroničtí pomocníci v nových autech
Podle nařízení EU o obecné bezpečnosti vozidel (GSR2) musí mít od 7. července 2024 každé nové auto v EU inteligentní hlídání rychlosti, kameru nebo senzory pro couvání a varování před únavou či nepozorností řidiče. Osobní auta navíc povinně mají automatické nouzové brzdění a systém pro udržení v jízdním pruhu. Hlídání rychlosti smíte vypnout, po každém nastartování se ale zapne znovu.
Hlídání mrtvého úhlu mezi povinnou výbavou osobních aut není. Kdo hůř otáčí hlavou nebo krkem, ocení ho stejně jako parkovací senzory a zadní kameru. ADAC starším řidičům doporučuje i automatickou převodovku, protože odpadá spojka a řazení a jízda tolik neunavuje.
Zkušební jízda a správné sezení
Porovnejte víc modelů a domluvte si delší zkušební jízdu. Zajeďte třeba na nákup, zaparkujte u domu a vyzkoušejte, jak se z auta vystupuje. Ovladače i bezpečnostní pás mají být snadno na dosah a propojení s telefonem si nechte prodejcem vysvětlit.
Sedadlo si nastavte tak, aby mezi hrudníkem a volantem zůstalo zhruba 25 až 30 cm. Při téhle vzdálenosti airbag funguje nejlépe a riziko zranění je nižší. Nohy mají být mírně pokrčené i při sešlápnutém pedálu. S propnutýma nohama nezabrzdíte plnou silou a při nárazu hrozí poranění kloubů. Rychlá kontrola volantu: opřete se celými zády a natáhněte jednu ruku k volantu. Pokud jeho horní část vychází zhruba pod zápěstí, je volant tak akorát.
Mezi hrudníkem a volantem má při správném sezení zůstat zhruba 25 až 30 centimetrů. Ilustrační foto. Zdroj: Andrea Piacquadio / Pexels.
Kdo má bolesti zad, kyčlí nebo omezenou hybnost, měl by se o vhodném sezení poradit s lékařem. Pomoci může i úprava vozu na míru.
Ojetiny podle stejných pravidel
Kdo by raději koupil ojetinu, najde u ADAC i zvláštní seznam vozů nejvýš 10 let starých, které splňují stejná kritéria.
I u nich se vyplatí přeměřit výšku sedadla a hranu kufru přímo u konkrétního vozu. Stejně jako u nového auta si na delší zkušební jízdě vyzkoušejte nástup, výstup i nakládání nákupu.
Zdroje: https://presse.adac.de/meldungen/adac-ev/technik/bequem-einsteigen-richtig-sitzen.html, https://www.autojournal.cz/?p=229829, https://www.autojournal.cz/?p=245469, https://tn.nova.cz/auto/clanek/598686-velky-prehled-nemecky-adac-vybral-nejlepsi-auta-pro-starsi-ridice, https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/adac-das-sind-die-26-besten-senioren-autos/, https://www.t-online.de/mobilitaet/autos/id_100915966/senioren-autos-unter-25000-euro-diese-modelle-empfiehlt-der-adac.html, https://czechia.representation.ec.europa.eu/novinky-udalosti/novinky/nove-predpisy-zvysi-bezpecnost-silnicniho-provozu-umozni-zavadeni-plne-automatizovanych-vozidel-v-eu-2022-07-06_cs, https://www.auto.cz/asistencni-systemy-od-cervence-pokrytectvi-vznesene-evropy-153078, https://www.skoda-storyboard.com/cs/skoda-svet-cs/sedi-se-vam-pohodlne-a-je-to-taky-bezpecne/, https://tn.nova.cz/auto/clanek/397905-vite-jak-spravne-sedet-za-volantem-muze-vam-to-zachranit-zivot, https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/kauftipps/beste-autos-senioren/