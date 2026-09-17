Nejkrásnější podzimní dekorace téměř zdarma: Stačí stará sklenice a 10 minut času

Barevné listí, obyčejná sklenice a kousek provázku stačí k tomu, aby během chvíle vznikla dekorace, která do bytu vnese podzimní atmosféru. Je levná, jednoduchá a většinu materiálu můžete najít doma nebo při obyčejné procházce. Pojďte si s námi jednu vyrobit – za chvíli budete mít hotovo a rozzáříte svůj domov.
U téhle dekorace se mi líbí, že právě drobné nepravidelnosti jí dodají osobní kouzlo. Listy se liší barvou, tvarem i strukturou a výsledný svícen díky tomu působí přirozeně a nenuceně.
Podzimní barvy si přinesete rovnou z procházky
Nejdřív se vydejte pro listy. Nejlépe se pracuje s menšími a středně velkými kusy, které nejsou potrhané ani příliš zkroucené. Kombinace žluté, oranžové, červené a hnědé vytvoří na skle
nejhezčí efekt. Barevné podzimní listí je základem celé dekorace a dodává svícnu přirozený vzhled i hřejivou sezonní atmosféru. Foto: Magnific
Listy sbírejte za suchého počasí a po návratu je jemně očistěte. Před samotným tvořením svícnu doporučuji
listy vysušit a vylisovat. Pomoci může obyčejná těžká kniha a savý papír. Co si připravit
Na jeden svícen budete potřebovat jen několik běžných věcí:
čistou zavařovací sklenici několik barevných podzimních listů lepidlo na dekupáž vhodné na sklo širší štětec jutový nebo přírodní provázek nůžky LED čajovou svíčku
Při výběru svíčky bych jinou než právě
LED svíčku nevolila. Klasická čajová svíčka je pro tento typ dekorace nevhodná, protože by od jejího plamene mohly vzplát usušené listy nebo provázek. Jak na to
1. Nejprve si připravte listy
Pokud chcete docílit co nejhezčího výsledku, vložte listy mezi savý papír a zatěžkejte je knihami.
Doba sušení se může lišit podle velikosti a vlhkosti listů.
Před lepením si všechny listy rozložte vedle sklenice a
vyzkoušejte několik kombinací. Snadno tak poznáte, jestli některý není příliš velký nebo zda vedle sebe neleží moc podobných barev.
2. Sklenice musí být dokonale čistá
Sklenici důkladně umyjte, odstraňte etiketu a
odmastěte povrch. Na čistém skle se bude s lepidlem pracovat lépe.
Potom štětcem naneste
tenkou vrstvu lepidla na místo pro první list. Přiložte ho a jemně uhlazujte směrem k okrajům.
3. Vytvořte vrstvu podzimních barev
Postupně přidávejte další listy. Mohou se lehce překrývat, ale
část skla nechte volnou, aby přes ni mohlo světlo večer prosvítat. Podzimní svícen ze sklenice vznikne v několika jednoduchých krocích a zvládne ho i ten, kdo s tvořením teprve začíná. Foto: Kapitalio.cz – vytvořeno pomocí umělé inteligence
Po zaschnutí lze přes listy nanést ještě velmi tenkou vrstvu lepidla
na dekupáž. Tento způsob se používá i při dekorování skleněných nádob, protože pomáhá nalepený materiál zafixovat.
4. Provázek dokončí celý vzhled
Kolem hrdla několikrát omotejte provázek a
uvažte jednoduchou mašli. Pokud chcete svícen trochu ozvláštnit, můžete přidat drobnou šišku nebo žalud.
Nadbytečné dekorování svícnu je ale spíše na škodu. Samotné barevné listy jsou výrazné samy o sobě a pár přírodních detailů obvykle funguje lépe než příliš mnoho ozdob najednou.
5. Nejhezčí je až po setmění
Do hotové sklenice vložte LED čajovou svíčku a
zhasněte hlavní světlo. Přes nezakryté části skla se objeví měkké světlo a struktura listů začne mnohem více vynikat.
Hotový svícen můžete postavit na parapet, komodu nebo doprostřed podzimně prostřeného stolu. Pokud máte více sklenic různých velikostí, zkuste vytvořit trojici různě zdobených svícnů. Každý může mít jiné listy i drobné dekorace.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz