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Nejdůležitější bylo se neumazat. Za komančů i teď, říká Golda ze Znouzectnosti

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Dennívýzva
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Původně plzeňská kapela Znouzectnost je letos na hudební scéně už rovných čtyřicet let. Nikdy se nestala masovou skupinou, přesto má početné zástupy fanoušků a její jméno pomohlo vyprodat i známý londýnský 100 Club, v němž letos v říjnu vystoupí. O Znouzectnosti vznikly dokonce už i diplomové práce. Mimo jiné o textech kapely, které kombinují velmi
znc koncert

znc koncert

Zdroj: Znouzectnost, koncert v pražském klubu Vagon, srpen 2026. Foto: Robert Břešťan / HlídacíPes.org
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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