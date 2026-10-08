Nebezpečnou pseudovzteklinu našli i u divokých prasat v centru Prahy

Odborníci letos zkoumají protilátky u odlovených divočáků. Dosud takto vyšetřili přes 10 tisíc prasat, přičemž více než třetina byla pozitivních. Nákaza není přenosná na člověka, nebezpečí představuje pro psy, třeba když se dostanou do přímého kontaktu s divočáky při naháňce nebo očichají jeho zdechlinu. Vysoce rizikové je také zkrmování syrového masa a vnitřností divočáků psům či dalším zvířatům.
Státní veterinární správa monitoruje výskyt nákazy u odchycených zvířat a data zveřejňuje na interaktivní mapě na svém
webu. Jak z ní lze vyčíst, nakaženého divočáka objevili i přímo v centru Prahy, v oblasti Starého Města. Vyšetřili dvě zvířata, jedno bylo nemocné.
Další nakažené prase evidují ve Stodůlkách, tři na Zličíně, šest v Lochkově, dvě v Kobylisích a 4 v Ďáblicích.
Mapa výskytu nakažených divočáků
Monitoring dokládá, že se nezanedbatelná část populace divokých prasat s tímto virem v průběhu svého života setkala. Neznamená to však, že pozitivně vyšetřené zvíře je v uvedený moment nemocné a infekční.
„Výsledky monitoringu nejsou rozhodně důvodem k nějaké panice. Průběžné výsledky jsou podobné výsledkům z minulosti. Naposledy byl výskyt Aujeszkyho choroby u uhynulého psa v ČR potvrzen v roce 2022. Zejména majitelé loveckých psů by však měli informace o výskytu nákazy v populaci divokých prasat vnímat,“ upozornil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Pokud se pes nakazí, není mu už pomoci. První příznaky se u něj projeví zvýšenou teplotou, nechutenstvím, zvracením a průjmem. Pak se začne urputně drbat. Vše končí křečemi a paralýzou. Zvíře nakonec uhyne na selhání oběhového systému nebo zástavu dechu.
„Možnost preventivní vakcinace je často diskutována v souvislosti s výskytem ojedinělých případů onemocnění loveckých psů. V současné době však na trhu Evropské unie není dostupná vakcína pro vakcinaci psů,“ uvádí SVS. Objevily se falešné plakáty
Státní veterinární správa také upozornila na cedule zakazující volný pohyb psů kvůli Aujeszkyho chorobě. Objevily se po celé republice. Nesou logo SVS, ta se od nich ale distancuje a mluví o možné poplašné zprávě.
„Některé z těchto plakátů jsou označeny logem Státní veterinární správy (SVS) a odvolávají se na údajné nařízení SVS související s aktuálním výskytem Aujeszkyho choroby u prasat divokých v oblasti. SVS se od podobných cedulí jednoznačně distancuje,“ uvedl Vorlíček.
Klamavá cedule
V letošním roce provádí veterináři pouze monitoring u pěti procent ulovených divočáků a zatím nepadla žádná veterinární opatření. Nemoc se v Česku u divokých prasat objevuje podle odborníků dlouhodobě. „
Distribuce falešných zákazových cedulí může dle SVS v některých případech představovat trestný čin šíření poplašné zprávy a přisvojení pravomoci úřadu,“ doplnil Vorlíček.
„
Podobné omezení vstupu zdůvodňované výskytem Aujeszkyho choroby nemá oporu v zákoně. Omezit vstup do lesa z důvodu výskytu nákazy může jen SVS na základě mimořádných veterinárních opatření. Ta navíc musí být zveřejněna na úředních deskách odpovědných institucí,“ sdělil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.