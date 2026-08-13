Nebezpečné mateřské znaménko? Stačí si všimnout jediné změny včas a máte vyhráno

Jenže právě ta vzácnost uspává pozornost. Problém není mít hodně znamének, problém je přehlédnout jedno, které se začalo chovat jinak než ostatní. A léto, kdy je kůže vystavená nejsilnějšímu UV záření, je období, kdy se vyplatí dívat pozorněji.
Co přesně znamená „změna“, pravidlo ABCDE v praxi
Dermatologové po celém světě pracují s pěti orientačními znaky, které si lze zapamatovat pod zkratkou ABCDE. Podle American Academy of Dermatology jde o tyto body:
- A, asymetrie. Když si znaménkem vedete pomyslnou čáru, obě poloviny by měly vypadat přibližně stejně. Pokud jedna polovina neodpovídá druhé, je to varovný signál.
- B, okraj. Běžné znaménko má jasnou, hladkou hranici. Nepravidelný, zubatý nebo rozmazaný okraj patří mezi podezřelé znaky.
- C, barva. Jedno znaménko, jedna barva, tak vypadá norma. Směs odstínů hnědé, černé, ale i bílé, červené, růžové nebo modré v jednom útvaru je důvod ke kontrole.
- D, průměr. Orientační hranice je 6 mm, zhruba velikost gumy na tužce. Ale pozor: melanom může být zachycen i při menší velikosti. Samotné číslo nestačí, podstatné je, jestli znaménko roste.
- E, vývoj. Nejdůležitější písmeno z celé abecedy. Jakákoli změna velikosti, tvaru, barvy, povrchu nebo chování znaménka v čase, ať už během týdnů, nebo měsíců, si zaslouží pozornost lékaře.
Klíčová věc, kterou American Cancer Society zdůrazňuje: k návštěvě dermatologa může stačit i jediný z těchto znaků. Nemusíte čekat, až se sejdou všechny. A některé melanomy se do pravidla ABCDE nevejdou vůbec, proto je důležité sledovat i takzvané „ošklivé káčátko“, znaménko, které se prostě liší od všech ostatních na vašem těle.
Kdy je změna normální a kdy ne
Ne každá proměna znaménka znamená melanom. U dětí je běžné, že znaménka s růstem těla zvětšují a mohou tmavnout nebo světlat. I u dospělých se znaménko občas mírně změní odstínem po opalování. Důležitý je kontext a rychlost.
Znepokojit by měla rychlá změna u dospělého člověka, jehož znaménka se roky neměnila. Krvácení, svědění, tvorba strupu nebo otevřený, nehojící se povrch, to všechno jsou signály, které nemají s běžným chováním znaménka nic společného. Stejně tak nový tmavý útvar, který se objeví zdánlivě odnikud na dříve čisté kůži. Národní onkologický institut upozorňuje, že melanom často vzniká právě v místě normálně vypadající kůže, ne nutně z existujícího znaménka.
Pro srovnání: jiné kožní nádory (bazaliom a spinocelulární karcinom) se projevují odlišně. Typicky jde o nehojící se ránu, lesklý nebo perleťový hrbolek, červené šupinaté ložisko či opakovaně krvácející místo. Ne každý kožní nádor tedy vypadá jako „ztmavlé znaménko“.
Melanom v českých číslech
Podle epidemiologického přehledu SVOD bylo v roce 2022 v Česku diagnostikováno 2 818 nových případů zhoubného melanomu kůže, to je 26,2 případu na 100 000 obyvatel. Zemřelo 446 lidí a k poslednímu dni roku 2022 žilo v zemi téměř 34 000 osob s touto diagnózou. Incidence dlouhodobě výrazně narůstá.
Ministerstvo zdravotnictví spolu s Národním screeningovým centrem v roce 2026 rozvíjí pilotní projekt časného záchytu kožních nádorů, který využívá i telemedicínu a umělou inteligenci. Nejde zatím o plošný screening, ale o signál, že téma je v českém zdravotnictví prioritou.
Co dělat, když si změny všimnete, a co nedělat
Při změně velikosti, tvaru nebo barvy znaménka, při krvácení, svědění nebo bolesti se objednejte k dermatologovi. Podle VZP je při těchto obtížích vyšetření kožním lékařem hrazené z veřejného pojištění i bez doporučení praktického lékaře. Dermatolog kůži vyšetří klinicky, obvykle použije dermatoskop, speciální přístroj, který umožňuje vidět struktury pod povrchem.
Pokud je znaménko podezřelé, následuje chirurgické odstranění a odeslání tkáně na histologické vyšetření. Právě tady je zásadní detail, který bývá v podobných textech vynechán: podezřelé znaménko se neodstraňuje laserem. Laser tkáň zničí a patolog pak nemá co vyšetřit. Správný postup je skalpel a histologie, jedině tak se potvrdí nebo vyloučí melanom a určí se jeho hloubka.
VZP navíc v roce 2026 přispívá až 500 Kč na preventivní dermatoskopické vyšetření znamének, a to i pro děti prostřednictvím zákonného zástupce.
Jak si znaménka kontrolovat sami
Odborníci doporučují samovyšetření jednou měsíčně. Postup je jednoduchý: projděte celé tělo systematicky, obličej, krk, hrudník, břicho, paže včetně podpaží a dlaní, nohy včetně plosek a meziprstí, záda a hýždě s pomocí druhého zrcadla, nehty a vlasatou část hlavy. Užitečné je fotografovat si znaménka, abyste měli srovnání v čase.
A ochrana? Kombinace, ne jedna věc: stín při silném UV, kryjící oblečení, klobouk se širokou krempou, sluneční brýle, opalovací krém se širokospektrální ochranou SPF 30 a vyšší, žádná solária. Opálení není známka zdraví, je to známka poškozené DNA v kožních buňkách.
Největší chyba, kterou můžete v létě udělat, není zapomenout krém. Je to říct si „počkám, až se vrátím z dovolené“. Melanom nečeká. A když ho zachytíte v rané fázi, prognóza je výrazně lepší než u pokročilého nálezu.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková