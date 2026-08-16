Šedé skvrny na listech okurek znamenají jediné: plíseň už žere úrodu. Zastavit ji trvá den, ale většina zahrádkářů čeká týden

Když se na listech okurek objeví světle šedé skvrny s černými tečkami, jde většinou o příznak velmi vážné nemoci Postižená tkáň na plodech zasychá, černá a usychá, na listech se pak rozrůstají stále nevzhlednější tmavá místa. Jde o známku toho, že vaše záhony nebo skleník napadla plíseň okurková (
Peronoplasmopara cubensis). A co proti ní dělat? Kde se bere onemocnění okurek
Tato choroba se více vyskytuje ve sklenících, a to zejména při výkyvech teplot, špatných světelných podmínkách, nadměrném zalévání a přeplnění prostoru rostlinami (tehdy totiž mezi nimi ustává cirkulace vzduchu a choroboplodné zárodky se tak rychleji šíří).
Infekce může přetrvávat na zbytcích rostlin a v půdě a může se přenášet také prostřednictvím kontaminovaných semen. Tam, kde se tedy jednou tato infekce vyskytla, se může v příštích letech objevit opět. Pro boj s plísní okurkovou a její prevenci vědci jsou doporučována následující opatření.
Vyměňte infikovanou půdu
Pokud na rostlinách okurek zpozorujete příznaky tohoto
onemocnění, je důležité infikovanou půdu odstranit a nahradit ji novou. Tím zabráníte šíření choroby a poskytnete okurkám nový začátek ve zdravém prostředí. Dezinfikujte semena a skleníky
Před výsadbou je důležité semena a skleník vydezinfikovat, aby se odstranily všechny potenciální zdroje infekce. Semena ošetřete vhodným dezinfekčním roztokem podle návodu. Skleník důkladně vyčistěte a vydezinfikujte, přičemž věnujte velkou pozornost všem povrchům a vybavení.
Zdroj fotografie: Depositphotos Zajistěte správné větrání
Správné proudění vzduchu a větrání ve skleníku jsou při snížení nahromaděné vlhkosti a nižší pravděpodobnosti vzniku chorob zásadní. Pravidelně otevírejte dveře a větrací otvory, aby mohl prostorem cirkulovat čerstvý vzduch, čímž se sníží vlhkost a vytvoří se nepříznivé prostředí pro růst plísní.
Používejte drcené dřevěné uhlí
Pokud na stoncích okurky zpozorujete postižená místa, posypte je drceným dřevěným uhlím, které může pomoci vysušit tkáň a zabránit šíření infekce. Dřevěné uhlí působí jako vysušující prostředek, který brání růstu a šíření houby.
Zdroj fotografie: Piqsels Ošetřete postižené rostliny
Jestliže na rostlinách okurek zpozorujete příznaky plísně okurkové, je nutné okamžitě zasáhnout. Připravte 1% roztok
směsi Bordeaux a důkladně postříkejte postižené rostliny. Směs Bordeaux (kombinace síranu měďnatého a hydratovaného vápna), působí jako fungicid a pomáhá kontrolovat šíření choroby. A neobejdou se ani bez hnojiva – skvěle jim může pomoci třeba to z fermentované trávy. Odstraňte zbytky rostlin
Na konci vegetačního období důkladně odstraňte a zlikvidujte napadené listy, stonky a plody. Snížíte tak pravděpodobnost
přezimování houby a opětovného napadení rostlin okurek v následující sezóně. Dodržováním těchto preventivních opatření můžete minimalizovat dopad plísně okurkové na svou úrodu. Za trochu té námahy to tedy opravdu stojí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři