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Šedé skvrny na listech okurek znamenají jediné: plíseň už žere úrodu. Zastavit ji trvá den, ale většina zahrádkářů čeká týden

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Neobyčejně zákeřná plíseň okurková vám může zničit úrodu za pár dní. Podnikněte proti ní včas všechny důležité kroky.
Když jsou okurky nakažené plísní okurkovou vyřešíte to snadno

Když jsou okurky nakažené plísní okurkovou vyřešíte to snadno

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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