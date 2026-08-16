Za 2000 korun k moři. Mladí Češi objevili jednodenní koupání v Chorvatsku za nízkou cenu

Páteční večer, nástup do autobusu v Brně, Ostravě nebo třeba v Humpolci. Ráno Jadran. Deset hodin pláž a promenáda. Večer zpátky do autobusu, v pondělí ráno doma. Žádný apartmán, žádná rezervace na týden, žádné vybalování kufrů. Přesně takhle vypadá formát, který si v posledních sezonách vybudoval stabilní klientelu mezi cestujícími s omezeným časem nebo rozpočtem.
Jak jednodenní koupání funguje
Formálně jde o třídenní zájezd bez ubytování. Autobus vyjíždí z českého nástupního místa v odpoledních nebo večerních hodinách, přes noc projede Rakouskem a Slovinskem a ráno zastaví v chorvatském letovisku. Cestující mají na místě minimálně deset hodin volného programu: koupání, procházka centrem, oběd. Odjezd zpět bývá mezi 18:30 a 20:00, návrat do Česka další ráno.
V aktuální nabídce na léto 2026 figurují minimálně tři chorvatské destinace: Baška na ostrově Krk, Rabac a Poreč na Istrii. V katalogu se objevuje i ostrov Pag. Nástupní místa přitom zdaleka nejsou jen Praha a Brno. Ve veřejném seznamu tras najdete Ostravu, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, ale i Frýdek-Místek, Příbor, Jihlavu, Litomyšl, Kuřim nebo Slavkov u Brna. Svozy do hlavních přestupních bodů zajišťují mikrobusy nebo veřejné linky.
Co to stojí a proč autobus dává smysl
Aktuálně veřejně viditelné ceny na srpen 2026 začínají na 1 699 Kč za osobu pro Bašku i Poreč. Víkendové termíny z pátku do neděle vycházejí dráž, u Poreče se pohybují kolem 1 899 až 1 999 Kč. Na webu CK jsou přeškrtnuté původní ceny 2 390 i 2 999 Kč, takže často citovaná částka „kolem 2 500 Kč“ odpovídá spíš neslevněným nebo dražším termínům.
Zajímavější je ale srovnání s cestou vlastním autem. Kdo vyrazí sám, zaplatí jen na dálničních známkách:
- Rakouská 10denní vigneta: 12,80 eura
- Slovinská 7denní e-vinjeta: 16 eur
- Denní parkování v Bašce v hlavní sezoně: až 30 eur
K tomu palivo. Při průměrné ceně Naturalu 95 za 34,74 Kč za litr (průměr ČSÚ za rok 2026) a spotřebě kolem šesti litrů na sto kilometrů vychází zpáteční cesta přes tisíc kilometrů zhruba na dva tisíce korun jen za benzín. Sečteno: sólo řidič zaplatí za auto snadno přes čtyři tisíce korun, k tomu noční řízení v obou směrech. Autobus za 1 699 Kč eliminuje všechny fixní náklady i únavu za volantem. U tří nebo čtyř lidí v jednom autě se kalkulace mění, tam už sdílené náklady na auto vycházejí srovnatelně.
Pro koho to dává smysl
Primární zdroje nemluví o konkrétním věkovém profilu klientů. Interní prezentace popisuje motivaci jednoduše: málo času, omezený rozpočet. Podle nás je produkt nejracionálnější pro sólo cestující a dvojice, které chtějí moře bez závazku celého týdne: jeden volný den, jedna jízdenka, nulové riziko propadlé rezervace apartmánu.
Na místě se ale platí dál. Lehátko se slunečníkem v Rabacu vyjde na 15 až 20 eur, jídlo a pití jsou na vlastní náklady. „All inclusive levno“ to tedy není. Je to spíš mikroútěk k vodě pro lidi, kteří nepotřebují týden u bazénu, ale chtějí jeden intenzivní den s mořem.
CK zároveň uvádí, že část klientů jezdí na jednodenní koupání i několikrát za sezonu. Kolik z nich se později vrací na klasický týdenní pobyt, veřejně doložené není. Vazba „ochutnat a pak rezervovat na týden“ zní logicky, ale tvrdá čísla chybí.
Chorvatsko táhne i bez jednodenních výletů
Jednodenní koupání je jen střípek širšího obrazu. Turisté z Česka zaznamenali v Chorvatsku v roce 2025 celkem 4,9 milionu přenocování podle chorvatského turistického úřadu. Celé chorvatské odvětví v prvních pěti měsících roku 2026 meziročně rostlo o sedm procent v přenocováních. České kormidlo na květnové konferenci oznámilo, že pro léto 2026 má prodáno 80 procent loňské kapacity a cílí na 40 tisíc klientů do Chorvatska. Jednodenní moře v tom tvoří nízké jednotky procent, ale jako vstupní brána k Jadranu funguje spolehlivě.
Kdo váhá, jestli si zarezervovat, měl by vědět jedno: pondělní odjezdy bývají volnější, páteční víkendové termíny se plní rychleji. A last minute v tomhle segmentu neznamená automaticky levněji, spíš naopak.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková