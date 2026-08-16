Bývalý kapitán Sparty Haraslín v Saúdské Arábii v prvním zápase vyhořel

Příběh slovenského křídelníka ve Spartě se na přelomu léta 2026 zrychlil způsobem, který nikdo nečekal. Ještě v červnu ho klub slavnostně jmenoval kapitánem A-týmu a potvrdil víceletou smlouvu. Pak přišel 25. červenec, úvodní ligový zápas v Brně a porážka 1:3, po které Haraslín před kamerami řekl, že „všechno bylo špatně“. Za necelé tři týdny podepsal v saúdskoarabském Al-Fateh SC kontrakt do roku 2029. Z čerstvého lídra letenského mužstva se stal bývalý hráč.
Brněnský debakl jako zlomový bod
25. července 2026, stadion za Lužánkami. Sparta vstupuje do nové sezony Chance Ligy proti Zbrojovce Brno a na hřišti je poprvé v roli kapitána Haraslín. Výsledek? Domácí vyhráli 3:1 a hosté působili od první minuty rozladěně. Haraslín odehrál většinu utkání bez gólu, bez asistence, bez jediné akce, která by odpovídala jeho postavení. Jediný výraznější moment přišel po hodině hry, střela z dálky, která těsně minula bránu. To bylo všechno.
Po zápase nešetřil sám sebe. „Tohle nebyl výkon hodný našeho klubu,“ řekl pro iDNES. „Všechno bylo špatně, od ofenzivy po defenzivu.“ Dodal, že Sparta si nezasloužila ani remízu. Tak tvrdé sebehodnocení od čerstvého kapitána je vzácné.
Od nové smlouvy k odchodu za 18 dní
Časová osa je v tomto případě výmluvnější než jakýkoli komentář:
- Červen 2026 – Sparta oznamuje, že Haraslín podepsal nový víceletý kontrakt a stává se kapitánem A-týmu.
- 25. července 2026 – Prohra 1:3 v Brně v prvním ligovém kole.
- 12. srpna 2026 – Al-Fateh SC na svém webu oznamuje podpis slovenského reprezentanta do roku 2029.
Mezi slavnostním převzetím pásky a odchodem z klubu uplynuly řádově týdny. Sparta v oficiální rozlučce připomněla Haraslínovu bilanci: 194 soutěžních startů, 59 gólů, 36 asistencí. Jen v minulé ligové sezoně nasázel 13 branek. Čísla člověka, který byl pro klub klíčový, ne hráče na odchodu.
Co víme o saúdském angažmá
Al-Fateh sídlí v Al-Hasá na východě Saúdské Arábie a hraje tamní nejvyšší soutěž. Haraslínova smlouva běží do roku 2029, finanční podmínky přestupu ale ani jeden z klubů nezveřejnil. Podle klubového kalendáře Al-Fateh k 16. srpnu 2026 Haraslín ještě neodehrál soutěžní debut, nejbližší zápasy byly naplánovány na 19. srpna v Královském poháru a 22. srpna v lize.
Hodnotit jeho působení v novém prostředí je tedy předčasné. Ostrý start v saúdském dresu teprve přijde a teprve po sérii utkání půjde říct, jestli přesun dává sportovní smysl.
Slovenská stopa zůstává důležitá
Haraslín není jen sparťanská záležitost. Slovenský fotbalový svaz ho ještě v květnu 2026 řadil mezi „řadu zkušených“ v národním týmu. Přesun do méně sledované ligy proto vyvolává otázku, zda si udrží formu potřebnou pro reprezentaci. Minuty na hřišti budou rozhodující, a právě ty zatím chybí.
Jeden nepovedený zápas v Brně kariéru nedefinuje. Ale kontrast mezi tím, jak vysoko Haraslína Sparta na začátku léta postavila, a jak rychle z Letné zmizel, zůstane v paměti. Odpovědi přijdou až z Al-Hasá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl