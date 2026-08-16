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Bývalý kapitán Sparty Haraslín v Saúdské Arábii v prvním zápase vyhořel

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Lukáš Haraslín dostal před sezonou kapitánskou pásku i nový kontrakt. O tři týdny později byl pryč.
Bývalý kapitán Sparty Haraslín v Saúdské Arábii v prvním zápase vyhořel

Bývalý kapitán Sparty Haraslín v Saúdské Arábii v prvním zápase vyhořel

Zdroj: AC Sparta Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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