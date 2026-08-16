Pamatuje už vaši babičku? Nevadí, pokud pořád peče, dostanete za ni tisíce

Remoska byla po desetiletí naprostou královnou českých i slovenských kuchyní, chalup a kempů. Elektrická pečicí mísa dokázala uplatnit zázraky – od dokonalého pečeného kuřete přes křupavé buchty až po zapečené brambory, a to s minimální spotřebou elektřiny.
Příběh geniálního nápadu
Vynález Oldřicha Homoty z padesátých let minulého století způsobil v pečení naprostou revoluci. Výroba se postupně přesunula do národního podniku Remos v Kostelci nad Černými lesy. Model Remoska Grand patřil k nejpopulárnějším a největším verzím – nabízel větší objem hliníkové mísy, stojánek s bakelitovými uchami a charakteristické víko s topným tělesem a průměrem uzpůsobeným pro rodinné pečení.
Kouzlo Remosky spočívá v přenosu tepla shora. Teplo z topného víka se rovnoměrně šíří po stěnách hliníkového hrnce, takže se pokrm nepřipaluje odspodu a zůstává neuvěřitelně šťavnatý. Tento český nápad byl dokonce tak geniální, že v pozdějších letech dobyl i britský trh, kde se prodávaly stovky tisíc kusů pod značkou Remoska a stala se tam doslova senzací.
Jako skvělá ukázka toho, za jaké sumy se tyto kulinářské legendy dnes prodávají, slouží nedávný inzerát. Prodávající v něm nabízí plně funkční retro Remosku Grand za 1 000 Kč. Za tisícovku tak kupující získá nejen nostalgický kousek retro designu, ale především neuvěřitelně praktického pomocníka na chatu či chalupu, jehož Pečicí vlastnosti mnohdy předčí moderní horkovzdušné trouby.
Průvodce pro majitele: Jak poznat cenu a co ovlivňuje hodnotu Remosky?
Cena 1 000 Kč za plně funkční a zachovalou Remosku Grand je na dnešním trhu pro kupujícího velmi reálná a atraktivní. Pokud doma podobný retro elektrický hrnec máte, podívejte se na zásadní kritéria, která určují jeho prodejní cenu:
- Plná funkčnost topného víka: Zásadní je stav topné spirály a kabelu. Pokud víko hřeje rovnoměrně a přívodní kabel (často s tradiční bakelitovou koncovkou) je nepoškozený, cena zůstává vysoká.
- Stav hliníkové mísy: Hliník nesmí být deformovaný, propálený nebo hluboce poškrábaný. Zachovalý vnitřek mísy bez usazenin zvedá cenu.
- Kompletnost příslušenství: Nejvyšší hodnotu mají kousky, kterým nechybí původní drátěný či bakelitový stojánek, odnímatelný přívodní kabel a neprasklé skleněné okýnko ve víku (u modelů, které ho obsahovaly).
- Tepluodolné rukojeti: Bakelitová ucha mísy i víka nesmí být prasklá ani olámaná. Kompletní Remoska v perfektním stavu se prodává za 1 000 až 2 200 Kč.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková