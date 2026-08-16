Pelyněk roste na každé zahradě jako plevel. Stačí z něj udělat postřik a mšice zmizí do druhého dne

Zelenina ovocné keře a růže jsou často terčem mšic, roztočů, housenek a dalšího hmyzu, který může ohrozit zdraví rostlin. Zkušení zahrádkáři se podělili o jednoduchou, nákladově efektivní a bezpečnou metodu boje proti těmto škůdcům.
Stačí použít obyčejný pelyněk
Dotyčným přírodním insekticidem je bylina zvaná pelyněk, známá svými aromatickými vlastnostmi. Tuto rostlinu lze
nalézt na polích, v lesích a někdy i na domácích zahradách. K přípravě účinného roztoku potřebujete pouze několik výhonků pelyňku. Vše zalijte 1 litrem horké vody a nechte jeden den louhovat.
Poté nálev sceďte a přidejte další litr čisté vody. Tento roztok můžete použít k postřiku rostlin večer nebo ráno, zejména za suchého a zamračeného počasí. Ošetření lze použít jako prostředek proti stávajícím škůdcům i jako preventivní opatření. Jeho aplikaci opakujte každých 7 až 10 dní.
Proč vsadit právě na pelyněk
Velkou výhodou této metody je to, že je zcela bezplatná a bezpečná. Škůdce odrazuje vůně pelyňku, takže toto řešení je vysoce účinné. Pelyněk obsahuje
sloučeniny jako thujon a santonin, které mají insekticidní vlastnosti a působí jako přírodní repelenty. Silná vůně rostliny mate a odpuzuje škůdce, což z ní činí vynikající volbu pro organickou ochranu zahrady před škůdci. Zdroj fotografie: Mike Lewinski / Creative Commons / Attribution 2.0
Je však třeba poznamenat, že ačkoli pelyněk dokáže odpuzovat mšice a mnoho dalších škůdců, nemusí být stejně účinný proti všem druhům hmyzu. Je proto
důležité sledovat výsledky ošetření a podle toho ho upravovat. V některých případech může kombinace postřiku pelyňkem s jinými přírodními metodami ochrany proti škůdcům přinést ještě lepší výsledky. Vynikající je například postřik z chilli. Postřik z chilli na mšice
Chilli papričky obsahují sloučeninu zvanou kapsaicin, která jim dodává pálivou chuť. Tato sloučenina odpuzuje
hmyz, včetně mšic. Vyrobením domácího postřiku s chilli můžete vytvořit přírodní prostředek, který tyto škůdce na zahradě odradí. Zde je jednoduchý recept na výrobu vlastního postřiku proti mšicím s chilli: 2 až 3 čerstvé chilli papričky (můžete použít jakoukoli odrůdu). 2 šálky vody 1 čajová lžička tekutého mýdla na nádobí
Začněte tím, že si nasadíte rukavice, abyste si ochránili ruce před pálivými oleji z chilli papriček. Vezměte 2 až 3 čerstvé chilli papričky a nakrájejte je na malé kousky.
Čím menší kousky, tím více kapsaicinu se uvolní. Do mixéru nebo kuchyňského robotu přidejte nakrájené chilli papričky a 1 šálek vody. Mixujte, dokud nezískáte hladkou směs. Směs chilli papriček nalijte do lahvičky s rozprašovačem. Zdroj fotografie: Depositphotos
Do láhve s rozprašovačem přidejte 1 čajovou lžičku tekutého prostředku na nádobí, ten pomáhá postřiku přilnout k rostlinám a hmyzu. Zbylý objem rozprašovače naplňte dalším 1 šálkem vody. Lahvičku dobře protřepejte, aby se všechny složky důkladně promíchaly. Nyní je váš postřik proti mšicím z chilli připraven k použití.
Jak správně aplikovat postřik
Pro postřik zvolte dobu, kdy na vás nedopadá přímé sluneční světlo, nejlépe brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Nezapomeňte postřik nejprve vyzkoušet na malé části rostliny, abyste se ujistili, že nedojde k poškození nebo popálení. Směs
nastříkejte přímo na listy a stonky napadených rostlin a zaměřte se na místa, kde se mšice vyskytují. Při aplikaci buďte důkladní a ujistěte se, že jste pokryli horní i spodní povrch listů. Postřik opakujte každých několik dní nebo po dešti, dokud nebude napadení mšicemi pod kontrolou. Mšice také nesnáší ocet a vůni máty.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři