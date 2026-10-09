Nebezpečná nákaza se rozšířila do Středočeského kraje

Myxomatóza zajíců, mimořádně agresivní virová nákaza, která v minulosti téměř vyhubila populace králíka divokého, se rozšířila z původně zasažených moravských regionů do Středočeského kraje. Státní veterinární správa potvrdila její výskyt v okrese Mělník.
Letos veterináři v České republice zaznamenali zatím šest případů onemocnění u zajíců nebo divokých králíků. Loňský rok byl přitom výrazně intenzivnější, inspektoři tehdy potvrdili 35 případů, převážně na Moravě. Nákaza zasáhla rovněž Pardubický kraj, a to jak loni, tak letos. Poprvé byla myxomatóza u zajíců v Česku potvrzena koncem srpna loňského roku.
Nemoc se šíří především prostřednictvím komárů, ale také přímým kontaktem mezi zvířaty nebo nepřímo skrze kontaminované předměty. Veterináři ji považují za sezónní onemocnění a očekávají, že s postupujícím podzimem bude její intenzita ustupovat. Pro člověka ani jiná domácí zvířata nepředstavuje žádné riziko. Domácí králíky je možné nechat vakcinovat, což SVS chovatelům výslovně doporučuje.
Nemocní zajíci mají typické otoky v oblasti očí, uší, pysku a nosu, zduřelou a zanícenými kůži na pohlavních orgánech i končetinách. Na těle se tvoří uzlovité kožní léze zvané myxomy, na kůži a sliznicích pak krusty, puchýřky a strupy.
K omezení šíření nákazy veterináři doporučují zejména včasné odstraňování těl uhynulých zajíců z postižených honiteb a jejich neškodnou likvidaci, a to buď v asanačním podniku, nebo dostatečně hlubokým zakopáním. Intenzivní odlov zajíců naopak šíření nákazy nezabrání. Při nálezu uhynulého zvířete veterináři vyzývají ke kontaktování příslušné krajské veterinární správy.
Souběžně se situací kolem myxomatózy potvrdili veterináři ve Středočeském kraji také mor králíků, a to přímo v Říčanech. Nákaza se objevila v populaci divokých králíků žijících v areálu logistického centra, která čítá přes sto kusů. Mor králíků je vysoce nakažlivé virové onemocnění, jež velmi často končí úhynem. Přenáší se kontaktem s nemocným zvířetem, krví sajícím hmyzem i kontaminovanými předměty, krmivem nebo vodou. Pro domácí králíky existuje účinná vakcína.
Globálně byla myxomatóza u zajíců poprvé popsána v roce 2018 u zajíce iberského v Portugalsku. V roce 2024 se virus objevil na hranicích Německa a Nizozemska.
Zdroj: autorský text / ČTK