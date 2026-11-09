Zubař vytrhal pacientovi 18 zdravých zubů. Soud mu přikázal vyplatit 650 tisíc korun

Ostravský okresní soud v pondělí rozhodl v případu zubaře Lubomíra Berana, kterého pacient Petr Večeřa viní z vytrhání 18 zdravých zubů. Soudkyně Veronika Targa shledala pochybení lékaře prokázaným a klinice uložila povinnost do tří dnů vyplatit 650 000 korun plus úroky. Jde o částku, kterou Večeřa za léčbu zaplatil a na kterou mu soud přiznal nárok.
Následky zákroku jsou podle žalobce závažné. Pacient trpí poškozením čelisti i trojklaného nervu a zdravotní komplikace si nese dodnes. Celkové odškodnění, které Večeřa požaduje, činí 3,8 milionu korun. Soudkyně označila zbývající nárok ve výši zhruba 3,2 milionu korun za důvodný, o jeho konkrétní výši ale bude rozhodovat při dalším jednání.
Rozhodnutí zatím není pravomocné. Beran avizoval odvolání. „Rozhodovala soudkyně, která nemá odborné vzdělání ve stomatologii," prohlásil po vynesení rozsudku. Naopak Večeřa označil výsledek za uspokojivý.
Soudkyně Targa v odůvodnění vysvětlila, že stav chrupu byl ze strany kliniky nesprávně vyhodnocen a navržený postup spočívající ve vytrhání zubů nebyl namístě. Péče nebyla podle jejích slov provedena správně, a klinika proto neměla nárok přijmout za ni platbu. Mezitímní rozsudek vydala záměrně, aby stranám poskytla prostor k mimosoudnímu vyrovnání. „Poškozený je v produktivním věku a s následky se bude potýkat pravděpodobně do konce života," zdůraznila.
Večeřův právník v závěrečné řeči označil postup zubaře za fušerskou práci. Upozornil, že radikální odstranění zubů nebylo řádně odůvodněné, chyběla diagnostika jednotlivých zubů a šlo vesměs o zuby ošetřitelné. „Poškození je trvalé a zlepšení je nepravděpodobné," shrnul.
Beranův obhájce naopak žádal žalobu zamítnout. Za pacientovy problémy podle něj může původně velmi špatný stav chrupu a nedostatečná spolupráce samotného Večeři, který přerušil léčbu, odmítal docházet na kontroly a nechával se ošetřovat u jiných lékařů.
Beran sám vinu odmítá. Tvrdí, že léčbu prováděl po dohodě s pacientem i jeho rodiči a že chrup byl značně zdevastovaný. Věc podle něj nesouvisí s jeho odborným selháním, ale s neúspěšnou kandidaturou na šéfa stomatologické komory a s jeho veřejnými postoji ke stavu zubní péče v Česku.
Případem se zabývá také policie. Původní kvalifikace jako zvlášť nebezpečného zločinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti byla státním zástupcem zmírněna na přečin poškození cizích práv a těžkého ublížení na zdraví. Trestní věc bude soud projednávat v prosinci. Večeřa mezitím obdržel 200 000 korun od ministerstva vnitra, které se k civilní žalobě připojilo jako vedlejší účastník.
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