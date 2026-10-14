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Návrat, který zhořkl: Prince Harryho v Británii na rugby vypískali!

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Dennívýzva
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Chtěl si užít večer s milovaným ragby, místo toho se stal terčem hlasitého nesouhlasu. Když se tvář prince Harryho (42) objevila na stadionové obrazovce, část fanoušků spustila pískot a bučení. Televizní režie raději obrátila kamery jinam.
Lidé taky bučeli

Lidé taky bučeli

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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