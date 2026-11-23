V pondělí 23. listopadu mimořádně zasedlo představenstvo Sparty. Výsledek přišel ještě týž den: Brian Priske končí na lavičce a Tomáš Rosický po vzájemné dohodě opouští post sportovního ředitele. Jeho místo převzal Tomáš Sivok a čas na rozkoukávání si nedal. V prvním vyjádření stanovil tři priority. Chce „v nejbližších hodinách“ představit nového trenéra, pokračovat v přípravě zimního přestupového období a podle výkonů ve zbylých podzimních zápasech rozhodnout, „kdo z hráčů v kádru zůstane i po zimní pauze“. Tím jednou větou přesunul tlak z odvolaného trenéra přímo do kabiny. Kdo chce na jaře oblékat rudý dres, musí to ukázat během následujících tří týdnů.
Vzkaz bez jmen, ale s jasnou adresou
Sivok žádný seznam nezveřejnil a klub nejmenoval jediného hráče. Formální ultimátum s vypsanými sankcemi to tedy není. Pro kabinu je ale vzkaz srozumitelnější než jakýkoli papír: každé utkání do zimní přestávky je zkouška.
Co čeká ty, kdo neuspějí, klub neupřesnil. Z logiky Sivokových slov se nabízí několik cest: prodej v zimním okně, hostování, přesun mimo užší kádr nebo propad v hierarchii týmu. Podle nás jde o nejostřejší formulaci, jakou mohl nový sportovní ředitel v první den veřejně použít, aniž by někoho jmenovitě odepsal.
Volba načasování také není náhodná. Zimní okno se otevře za několik týdnů a Sparta potřebuje vědět, koho prodat a kde posílit. Sivok si tak z podzimního finiše udělal interní konkurz, jehož výsledky použije při jednáních o přestupech.
Pět zápasů, které rozhodnou o jaru
Ultimátum má přesné datum. Ligový podzim končí 18. kolem o víkendu 12. a 13. prosince a do té doby Spartu čeká pět soutěžních utkání:
Datum Soutěž Zápas čt 26. 11., 21:00 Evropská liga Sparta proti AZ Alkmaar ne 29. 11., 18:00 Chance Liga, 16. kolo Zlín proti Spartě so 5. 12. Chance Liga, 17. kolo Sparta proti Mladé Boleslavi čt 10. 12. Evropská liga Salcburk proti Spartě 12. a 13. 12. Chance Liga, 18. kolo Teplice proti Spartě
Tři zápasy venku, dva doma, k tomu dvakrát Evropa ve čtvrtek a liga o víkendu. Hráči se nebudou moct schovat za únavu ani za rotaci. Kdo dostane šanci, bude hrát před očima vedení, které si právě veřejně vyhradilo právo ho po zimě nepotřebovat.
V sázce je i tabulka. Po 15 kolech je Sparta čtvrtá s bilancí sedmi výher, tří remíz a pěti porážek, skóre 27:17 a 24 body. Vedoucí Slavia má 37 bodů. Titul je při takové ztrátě daleko, ale boj o Evropu zůstává otevřený. Podle
herního modelu Chance Ligy míří mistr přímo do ligové fáze Ligy mistrů, druhý tým do 3. předkola její kvalifikace, třetí do 2. předkola Evropské ligy a čtvrtý, případně pátý tým do 2. předkola Konferenční ligy. Za Spartou se navíc tlačí další celky. Každý ztracený bod do prosince proto bolí dvojnásob. Proč padli oba najednou
Rozbuškou byla nedělní porážka s Libercem 1:3. Sparta přitom vedla po gólu Jonatana Brunese, jenže hosté otočili dvěma brankami Lukáše Maška a jednou Milana Lexy. Na tribunách sedělo 16 073 diváků a jejich nálada odpovídala výsledku. Prvních 12 minut kotel v rámci ohlášeného bojkotu mlčel, pak se ozývalo skandování proti vedení a „Priske ven“. Po zápase fanoušci žádali, aby si hráči sundali dresy.
Kabina to odmítla. Útočník Patrik Vydra po utkání přiznal, že výkon byl „strašně málo“ a fanoušci mají právo být naštvaní. Na Sivokův vzkaz zatím hráči veřejně nereagovali, Vydrova slova se týkala zápasu a tribun.
Čísla za trenérem byla neúprosná. Pět soutěžních zápasů bez výhry, třináctibodová ztráta na Slavii. Podle Sport.cz měla Sparta v samostatné české historii po 15 kolech horší bodový zisk jen jednou. Priske, který ve svém prvním angažmá získal dva tituly a double, tak končí po celkem 170 soutěžních zápasech. Spolu s ním odcházejí asistenti Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola.
Proč ale padl i Rosický?
Oznámení Sparty mluví o nepříznivých výsledcích a vzájemné dohodě. Odpověď ale nabízí i bývalý trenér Zdeněk Ščasný. Pro iROZHLAS uvedl, že nový impulz může krátkodobě pomoct, ale problém Sparty podle něj netkví jen v trenérovi. Vidí ho i ve složení mužstva a typologii hráčů. A právě za stavbu kádru odpovídá sportovní ředitel. Výměna obou mužů najednou proto dává smysl: klub nemění jen toho, kdo hráče vede, ale i toho, kdo je vybírá.
Rosický přitom neodchází jako vyhnanec. Ve funkci působil od prosince 2018, klub mu připsal dva mistrovské tituly, double i návrat do Ligy mistrů po 19 letech. František Čupr z vedení klubu uvedl, že se s ním Sparta v příštích týdnech bude bavit o další spolupráci.
Muž z kabiny místo architekta
Sivok není ve Spartě nováček. Bývalý obránce, kapitán a reprezentant se do klubu vrátil v roce 2022 jako manažer A-týmu. Starat se měl o denní chod mužstva, podporu realizačního týmu a spolupráci s hráči. V létě 2025 už sportovní úsek krátce řídil jako prozatímní ředitel, když Rosického zastavily vážné zdravotní potíže. Tehdy sportovní oblast převzalo představenstvo ve spolupráci s ním.
Teď je situace jiná. Sivok už nedrží místo, nastupuje jako řádný nástupce a hned musí vybrat trenéra, řídit zimní okno a rozhodnout o kádru. Rozdíl ve stylu se nabízí: Rosický byl architektem dlouhodobé strategie, skautingu a datové analýzy, zatímco Sivok přichází přímo z provozu kabiny. Hráče zná z každodenního tréninku. Podle nás právě proto jeho vzkaz váží víc, než kdyby ho pronesl manažer zvenčí. Ví, kdo maká a kdo jen dobře vypadá na papíře.
Otázkou zůstává, kdo povede tým proti Alkmaaru. Klub jméno v době uzávěrky nepotvrdil. Podle informací iSportu a deníku Sport patří mezi varianty Adrián Guľa, bývalý kouč Plzně a Žiliny, který je po konci v Rize volný a s vedením Sparty se měl setkat už před několika týdny. Oficiální potvrzení zatím chybí.
Kdo je pod největší lupou
Klub nikoho nejmenoval, ale logika ultimáta míří nejvíc na ty, u nichž se potkává vysoká cena s nenaplněným očekáváním. Sparta v létě utratila hodně a iSport v listopadové inventuře posil upozornil na dva výrazné případy:
Jonatan Brunes: nejdražší posila v historii klubu. Za 20 zápasů a 1 513 minut dal 6 gólů a přidal 3 asistence, podle očekávaných gólů ale měl mít šance téměř na deset branek. Gól proti Liberci ukázal, že střílet umí. Teď to musí dělat pravidelně. Matěj Jurásek: 17 zápasů, 703 minut, jeden gól a jedna asistence. Jeho pozice podle iSportu slábne po návratu Johna Mercada.
Nejde o oficiální kandidáty na odchod, ale o hráče, na které se bude vedení dívat nejpozorněji. Pod tlakem je ovšem celý kádr. Pět zápasů bez výhry nezavinili dva fotbalisté.
Sivok tak udělal první tah, který má okamžitý dopad. Ve čtvrtek proti Alkmaaru se nebude hrát jen o body v Evropské lize, každý hráč bude hrát i o vlastní budoucnost na Letné. Prosincové Teplice pak pro někoho můžou být posledním zápasem ve sparťanském dresu.
Redakce SportyŽivě.cz požádala tiskové oddělení Sparty, zda už se řeší jména, které by mohla být po posledních nezdarech přeřazena do béčka, zástupci klubu však zatím na dotaz nezareagovali.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl