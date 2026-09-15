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Národní onkologické centrum v Motole otevřelo brány. Kapacita péče vzroste o 40 procent

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Jeden z největších zdravotnických projektů v moderní historii České republiky byl 9. září 2026 slavnostně zpřístupněn pacientům. Národní onkologické centrum v areálu Fakultní nemocnice…
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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