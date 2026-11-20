Rakovnický soud ve čtvrtek pokračoval v projednávání případu, který se točí kolem odstřelu jelena v lánské oboře v lednu 2023. Bývalý ředitel Lesní správy Lány Pavel Rus a jeho tehdejší podřízený Ondřej Kratochvíl čelí obžalobě z porušení povinností při správě cizího majetku, Rusovi hrozí navíc obvinění z podplacení. Rozsudek ve čtvrtek nepadl, soud jednání odročil na leden, kdy ještě musí promluvit soudní znalec.
Jádro případu spočívá v tom, že Lesní správa Lány vykázala odlov přibližně desetiletého jelena jako regulační odstřel dvouleté zvěře, za který lovec neplatí. Skutečná hodnota uloveného zvířete přesáhla 100 000 korun. Jelena zastřelil Kamil Vyslyšel, který byl dříve členem výběrové komise při obsazování ředitelského postu, jež nakonec získal Rus. Vyslyšel už letos na jaře před soudem odmítl, že by mezi svým zvolením do komise a následným lovem vnímal jakoukoli souvislost.
Čtvrteční jednání zabrala z velké části více než tříhodinová výpověď svědka Štěpána Stanického, dřívějšího vedoucího střediska myslivosti v lánské správě. Stanický soudu řekl, že o plánovaném odstřelu předem nevěděl a bezpoplatkové lovy že povoloval ředitel. Na dotaz, zda by o takových lovech měl vědět vedoucí střediska, odpověděl: "Měl by to vědět, pokud mu to ředitel řekne." Stanický u soudu také přiznal přátelský vztah s někdejším šéfem správy Milošem Balákem.
Kratochvíl na Stanického slova reagoval přímo: "To, že o tom nevěděl, je lež." Rus pak doplnil, že právě Balák oznámil, že se jelen bude lovit, a že Kratochvíla o doprovod při lovu sám požádal.
Žalobce navrhl peněžité tresty. Pro Kratochvíla požaduje 30 000 korun, pro Ruse pak 200 000 korun a zákaz činnosti. Oba obžalovaní trestné jednání odmítají.
Rus stál v čele Lesní správy Lány zhruba rok, od ledna 2023, kdy nastoupil po rezignaci Miloše Baláka. Ten byl pravomocně odsouzen ve třech oddělených kauzách, přičemž ve dvou z nich vinu popíral. Za ovlivňování zakázek a nevýhodný prodej kamene mu soudy vyměřily tříletý trest vězení, peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti, tehdejší prezident Miloš Zeman mu však udělil milost. Balák zemřel v únoru 2024. Lesní správu od téhož měsíce vede Michal Pernica.
Soud případ projednává od května letošního roku, přičemž jednání bylo opakovaně odročováno. Naposledy v září obhájci podali stížnost pro údajnou podjatost soudce Pavla Mydly, ten však ve funkci zůstal a řízení ve čtvrtek vedl dál.
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