Pardubický kraj se rozhodl zachránit a znovu využít dřevěný letní pavilon z roku 1907, který stojí v areálu Léčebného ústavu Albertinum v Žamberku. Historická hrázděná dřevostavba, jež desítky let sloužila jako truhlárna a sklad, dostane nový smysl: stane se zázemím pro ambulantní část paliativní a hospicové péče.
Stavební úpravy se zaměří nejen na technickou obnovu budovy, ale také na její citlivé začlenění do okolního lesoparku. Zachovány a obnoveny budou charakteristické architektonické prvky hrázděné konstrukce, která je v současnosti z velké části zakryta dřevěným obkladem a část jejích prvků je napadena škůdci.
Dispozičně bude pavilon rozdělen do tří částí. Centrum budovy obsadí vstupní prostor s hygienickým zázemím a relaxační místností. Ta nabídne otevřený prostor, kde mohou pacienti na lůžkách trávit čas se svými blízkými. Přímý vstup na terasu zajistí kontakt s okolní zelení. Vnitřní fontána, živé rostliny a ratanové paravány mají přispět ke klidnější atmosféře. Pravé křídlo bude sloužit ambulantní části paliativní a hospicové péče, levé pak samotným pacientům a klientům.
Pavilon má přitom pestrou historii. Svůj původní účel opustil už v roce 1927 a o devět let později byl fyzicky přemístěn na současné místo při stavbě Honlova domu.
Předpokládané náklady na rekonstrukci včetně vybavení dosahují 45,2 milionu korun s DPH. Pokud přípravy proběhnou podle plánu, práce by měly začít v březnu 2028.
Pavilon je součástí dlouhodobého investičního programu, do kterého kraj v Albertinu za poslední roky vložil 125 milionů korun. Dalších 89 milionů korun přiteklo z fondů Evropské unie a Norských fondů, takže celkové investice včetně vlastních zdrojů organizace přesáhly 250 milionů korun.
V areálu přitom práce nekončí. Probíhá snižování energetické náročnosti prádelny a kuchyně za více než 70 milionů korun, na druhou polovinu příštího roku se připravuje úprava objektu údržby za odhadovaných 12 milionů korun.
Albertinum bylo založeno v roce 1905 jako léčebna tuberkulózy a název nese po žamberském rodákovi, chirurgovi Eduardu Albertovi, jehož pozůstalost financování sanatoria umožnila. Dnes ústav provozuje ambulantní péči v řadě oborů a lůžkovou péči pro plicní choroby, psychiatrii i dlouhodobě nemocné.
Zdroj: autorský text / ČTK