Plameny zasáhly stodolu na Strakonicku, škoda přesáhla milion a půl
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Článek byl publikován 20.11.2026 16:00
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