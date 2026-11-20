Pěší zóna v Benešově ulici trápí Jihlavu. Řidiči ignorují zákazy
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Jihlava,_Benešova
Článek byl publikován 20.11.2026 15:00
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