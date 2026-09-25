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Na loukách se objevují záhadné kruhy. Houbaři by je neměli přehlédnout

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Pravidelné kruhy hub, kterým se po staletí přisuzoval nadpřirozený původ, mají podle nového výzkumu zajímavé vysvětlení. Vědci pomocí analýzy DNA přímo v půdě potvrdili, že do tvaru prstence nerostou pouze viditelné plodnice. Stejnou strukturu má i podzemní podhoubí. Výsledky zároveň naznačují, proč se kruh postupně rozšiřuje.
Na loukách se objevují záhadné kruhy. Houbaři by je neměli přehlédnout

Na loukách se objevují záhadné kruhy. Houbaři by je neměli přehlédnout

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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