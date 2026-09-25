Boeing se po problému s motorem musel vrátit na letiště. 158 lidí evakuovali nouzovými skluzavkami

Let NH1502 směřující z Nahy do Sagy odletěl 23. září večer. Přibližně ve 21:19, tedy zhruba dvacet minut po odletu, posádka při stoupání zaznamenala vibrace letadla a zároveň údaj o neobvykle vysoké teplotě oleje v pravém motoru. Piloti motor vypnuli, požádali řízení letového provozu o přednostní odbavení a rozhodli se vrátit zpět na Okinawu. Boeing 737-800 následně přistál na letišti Naha krátce po 22. hodině.
Po přistání letadlo zastavilo na pojížděcí dráze a následovala nouzová evakuace. Na palubě bylo 152 cestujících, mezi nimi čtyři malé děti, a šest členů posádky. Všech 158 lidí letoun opustilo prostřednictvím evakuačních skluzavek. Tři cestující přitom utrpěli lehká zranění, například odřeniny na kolenou. Podle dostupných informací nemusel být nikdo převezen do nemocnice a další zdravotní komplikace hlášeny nebyly.
Cestující popisovali ránu a pokračující vibrace
Dramatické okamžiky popsali také lidé, kteří byli na palubě. Někteří si všimli neobvyklého rachotu z oblasti pravého motoru, jiní uvedli, že nejprve zazněla výrazná rána a poté pokračovaly drobné vibrace. Jeden z cestujících podle japonské televize popsal, že zejména kvůli dítěti na palubě měl z dalšího vývoje velké obavy. Přestože situace vedla k nouzovému návratu a evakuaci, podle aerolinek ani médií nebyl zaznamenán požár ani kouř.
Přesnou příčinu mají určit vyšetřovatelé
Japonské ministerstvo půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu událost ještě 23. září klasifikovalo jako závažný incident. Případem se zabývá Japan Transport Safety Board, která má určit přesnou příčinu potíží pravého motoru. ANA uvedla, že bude s vyšetřovateli plně spolupracovat. Letadlo bylo po incidentu ponecháno na místě k dalšímu zkoumání.
Samotný NH1502 byl mimořádným letem do Sagy. Vznikl poté, co původně plánovaný spoj z Nahy do Fukuoky nemohl podle harmonogramu dorazit před koncem provozní doby tamního letiště. Po návratu do Nahy byl NH1502 zrušen a ANA na 24. září naplánovala dodatečný let NH1326 z Okinawy do Fukuoky. Část cestujících měla pokračovat právě tímto nebo dalšími dostupnými spoji.
Zdroje: ana.co.jp, traicy.com, fnn.jp, nippon.com