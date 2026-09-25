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Češi přijeli do Itálie na dovolenou. Kvůli tomu, co našli na pláži, změnili plány a pobyt si prodloužili

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Rodina z České republiky se během dovolené v jižní Itálii zapojila do ochrany hnízd mořských želv a kvůli dobrovolnickým směnám dokonce prodloužila svůj pobyt. Přírodní rezervace Torre Guaceto nyní zveřejnila konečnou bilanci sezony: z úspěšných hnízd se vylíhlo a do moře dostalo 229 mláďat karety obecné.
Češi přijeli do Itálie na dovolenou. Kvůli tomu, co našli na pláži, změnili plány a pobyt si prodloužili

Češi přijeli do Itálie na dovolenou. Kvůli tomu, co našli na pláži, změnili plány a pobyt si prodloužili

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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