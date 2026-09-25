Češi přijeli do Itálie na dovolenou. Kvůli tomu, co našli na pláži, změnili plány a pobyt si prodloužili

Česká rodina přijela na pobřeží Apulie původně jako běžní turisté. Podle správy rezervace je ale práce dobrovolníků natolik zaujala, že své původní plány změnili, dovolenou prodloužili a zapojili se do monitorovacích směn u želvích hnízd. Patřili tak k více než 70 lidem, kteří se během sezony účastnili kontrol stanovišť a pomáhali mláďatům bezpečně zamířit k moři. Vedle místních se do pomoci zapojovali také další turisté a náhodní návštěvníci pláží.
Umělé světlo představovalo pro želvy nebezpečí
Hlídání mělo podle ochranářů praktický význam. Čerstvě vylíhlé želvy se při cestě k moři orientují podle světla a umělé osvětlení z komunikací nebo plážových zařízení je může odvést opačným směrem. Správa rezervace proto požadovala vypínání světel v okolí hnízd. Města Ostuni a Brindisi zároveň vydala opatření omezující vstup k některým stanovištím a v Brindisi se kvůli hnízdům přestala část pobřeží čistit mechanicky a přešlo se na ruční úklid. Stejný postup zavedla na dotčených plážích také oblast Rosa Marina.
Závěrečná zpráva zveřejněná 24. září uvádí deset sledovaných případů. Pět z nich tvořila hnízda, ze kterých se želvy úspěšně vylíhly, ve čtyřech případech šlo o nedokončené pokusy o zahnízdění a v jednom o snůšku s neoplozenými vejci. První hnízdo ochranáři objevili 30. června, poslední zaznamenali 15. srpna. Nejnáročnější fáze monitoringu probíhala nepřetržitě od 13. srpna do 21. září, tedy v období očekávaného líhnutí.
U hnízd vydržel i devítiletý dobrovolník
Mezi dobrovolníky byli lidé různých generací. Nejmladším byl devítiletý Marco, který podle rezervace při jednom z nočních hlídání vydržel až do čtyř hodin do rána, aby mohl sledovat líhnutí želv. Do monitoringu se pravidelně zapojoval také pětasedmdesátiletý Pasquale. Předseda správního konsorcia Stefano Convertini označil výsledek za společný úspěch dobrovolníků, odborníků i místních samospráv a poděkoval rovněž členům WWF, kteří se na ochraně hnízd podíleli.
Sezona skončila podle rezervace narozením a bezpečným dosažením moře u 229 mláďat karety obecné. Sledovaná místa neležela pouze přímo v Torre Guaceto, ale také na pobřeží u Ostuni, Rosa Marina, Brindisi, Apani, Giancoly a Casalabate. Správa Torre Guaceto je v této oblasti pověřena ochranou mořských želv italským ministerstvem životního prostředí.
Zdroje: Riserva di Torre Guaceto, ANSA.it