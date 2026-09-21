Na Klatovsku začala oprava další rozbité silnice. Práce potrvají čtyři týdnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Klatovsku začala oprava další rozbité silnice. Práce potrvají čtyři týdny
S požárem štěpky na území CHKO Brdy bojovaly čtyři jednotky hasičů. Mezi nimi byli i dobrovolníci ze...
Zaparkované auto na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením na první pohled zaujalo hlídku...
V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství, který v roce 2022 skokově...
Plzeňský prostor Moving Station bude v říjnu hostit 9. ročník International Road Movie Festivalu. Program...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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