Mýt nádobí ručně, nebo v myčce. Experti mají jasno, jejich argument vás přesvědčí

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Představa o tom, že myčka nádobí polyká desítky litrů vody, se drží tvrdošíjně. Velký kovový box v kuchyňské lince budí dojem, že k provozu potřebuje obrovské množství tekutiny. Realita je ale zcela opačná. Princip fungování myčky stojí na cirkulaci vody skrze filtrační systém. Tekutina se vrací zpět přes otočná ramena a nová voda přitéká pouze v určitých fázích programu.
Díky tomu moderní spotřebiče vystačí s 6 až 15 litry na celý mycí cyklus v závislosti na velikosti a zvoleném režimu. Když si člověk představí, jak rychle naplní kbelík pod tekoucím kohoutkem, rozdíl začne dávat smysl. Mytí pod proudem vody totiž dokáže spotřebovat 30 až 40 litrů, někdy i víc. Stačí nechat vodu téct při nanášení prostředku nebo drhnutí připálené pánve a litry mizí bez užitku.
Samozřejmě existuje starší metoda – napustit dřez, umýt várku v jedné lázni a rychle opláchnout. V takovém případě spotřeba klesá, jenže málokdo dnes stojí o stání nad špinavou vodou plnou plovoucích zbytků jídla. Navíc i tak se bez teplé vody k závěrečnému opláchnutí neobejdete, takže úspora není tak výrazná, jak by se zdálo.
Teplá voda a skrytá cena za pohodlí
Mastnota bez horké vody nezmizí. Ať už doma funguje bojler, plynový kotel nebo dálkové topení, každá minuta otevřeného teplovodního kohoutku znamená přímé náklady. Při ručním mytí člověk často nechává vodu téct zbytečně dlouho, protože potřebuje udržet stálou teplotu. Myčka naproti tomu ohřívá jen přesně odměřený objem, který skutečně spotřebuje.
Oblíbené eko programy běží třeba tři hodiny, ale nežerou víc elektřiny. Fungují na principu nižší teploty a delšího působení enzymů z mycího prostředku. Čas tedy neznamená vyšší účet, spíše naopak. Delší cyklus umožňuje chemii pracovat efektivněji při nižší spotřebě energie.
Hygienická stránka přidává další argument. Myčka dokáže nastavit teplotu kolem šedesáti až sedmdesáti stupňů Celsia, což je úroveň, kterou lidská ruka ve dřezu nevydrží ani pár sekund. Takové horko spolu s koncentrovanými prostředky spolehlivě zredukuje mikroorganismy a uvolní i odolnou mastnotu. Při ručním mytí sice nádobí vypadá čistě, ale vlhké houbičky představují ideální prostředí pro množení bakterií. Bez pravidelné výměny a sušení se z nich stává hygienický problém.
Nesmíme zapomenout ani na čas strávený u dřezu. Vyklidit a naskládat myčku zabere několik minut, zatímco po velké rodinné večeři můžete u umývání strávit půl hodiny až hodinu. Čas, který by šel využít smysluplněji. A pak je tu pokožka rukou – častý kontakt se saponáty a horkou vodou kůži vysušuje, což bez gumových rukavic vede k podráždění a prasklinám.
Kdy myčka ztrácí smysl a co do ní nepatří
Přes všechny výhody má myčka svá jasná omezení. Počáteční investice do spotřebiče, případné stavební úpravy malé kuchyně a pravidelné provozní výdaje – to vše musíte vzít v úvahu. Do rozpočtu patří nejen tablety či gely, ale také regenerační sůl změkčující vodu a leštidlo.
Pokud žijete sami a za celý den ušpiníte jeden hrnek a talířek, myčka pro vás nemusí být nutností. Její plnění trvá příliš mnoho dní a aby fungovala efektivně, vyžaduje plné vytížení. Pouštění napůl prázdného koše znamená plýtvání vodou i energií.
Ne všechno kuchyňské vybavení snese mycí cyklus. Dřevěná prkénka a vařečky v horku a vlhku praskají, kroutí se a bobtnají. Agresivní mycí prostředí a otupující tlak vody nesvědčí kvalitním kuchařským nožům, jemnému broušenému sklu ani zdobenému porcelánu. Hliníkové nádobí v myčce oxiduje, černá a špiní ruce, teflonové pánve zase postupně přicházejí o nepřilnavou vrstvu kvůli agresivní chemii a soli.
Zajímavý detail: moderní myčky disponují senzory zakalení vody. Pokud nádobí předem opláchnete pod kohoutkem, spotřebič detekuje čistší vodu, zvolí slabší program a paradoxně pak nemusí dobře umýt zbylé zaschlé nečistoty. Postačí seškrábnout hrubé kousky jídla do koše, jinak se veškerá úspora vody rychle ztratí.
Ruční mytí má stále své pevné místo tam, kde potřebujete okamžitý přístup k oblíbenému nádobí. Nebo když se na pánvi objeví připečený zbytek jídla, na který je lepší vzít kartáč a nechat ho nejprve odmočit. Nejrozumnější cestou pro moderní domácnost je vyvážená kombinace obou přístupů. Myčka představuje jasného vítěze v úspoře času, energie i litrů vody při zpracování velkých objemů běžného nádobí. Naopak dřez zůstává spolehlivou pojistkou pro choulostivé materiály, velké pekáče nebo situace, kdy potřebujete oblíbený hrnek čistý během několika málo vteřin.
Zdroje článku: vlasta.cz, sita.sk, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská