Myslíš, že operu neposloucháš? Těchto 10 árií znáš nejspíš nazpaměť

1. Habanera – Carmen, Georges Bizet
„L’amour est un oiseau rebelle…“ stačí pár taktů a Carmen je doma. Habanera patří k nejznámějším operním melodiím vůbec a její líný, svůdný rytmus se stal univerzální hudební zkratkou pro flirt, sebevědomí a nebezpečnou přitažlivost. V opeře ji zpívá Carmen, která hned na začátku vysvětluje, že lásku nelze poroučet. Upřímně: lepší seznamovací bio by se psalo těžko.
VIDEO 2. Nessun dorma – Turandot, Giacomo Puccini
Tenorová árie, která se z operního domu dostala na stadiony. Calaf v ní čeká na ráno a je přesvědčený, že zvítězí. Závěrečné „Vincerò!“ zná i člověk, který by Pucciniho partituru nerozeznal od jídelního lístku. Je velká, triumfální a přesně proto se tak dobře používá ve sportu, televizních show i reklamách.
VIDEO 3. La donna è mobile – Rigoletto, Giuseppe Verdi
Jedna z těch melodií, kterou člověk začne mimoděk pobrukovat, aniž by věděl odkud ji zná. Metropolitní opera ji sama řadí mezi nejznámější melodie operního repertoáru a připomíná, že se objevila v reklamách, filmech, seriálech i videohrách. Ironie je, že veselá melodie doprovází dost cynický text vévody o ženské nestálosti.
VIDEO 4. Der Hölle Rache – Kouzelná flétna, Wolfgang Amadeus Mozart
Královna noci a její vysoké tóny jsou operní ekvivalent disciplíny, u které i laik pozná, že se děje něco fyzicky absurdně náročného. Árie je zběsilá, vzteklá a virtuózní. Když někdo ve filmu potřebuje ukázat „operní soprán“, velmi často sáhne právě sem.
VIDEO 5. Largo al factotum – Lazebník sevillský, Gioachino Rossini
„Figaro! Figaro! Figaro!“ A jsme doma. Figaro vstupuje na scénu s energií člověka, který je přesvědčený, že celé město bez něj přestane fungovat. Rychlá, brilantní árie se stala symbolem operní komedie a popkultura ji používá pokaždé, když potřebuje přehnaně teatrální chaos.
VIDEO 6. O mio babbino caro – Gianni Schicchi, Giacomo Puccini
Jedna z nejjemnějších melodií na seznamu. Lauretta prosí otce, aby jí dovolil vzít si muže, kterého miluje. Árie je krátká, sladká a tak okamžitě rozpoznatelná, že se objevuje ve filmech a reklamách pokaždé, když je potřeba dodat scéně romantiku, nostalgii nebo trochu luxusu.
VIDEO 7. Toreador Song – Carmen, Georges Bizet
Carmen má v tomto seznamu dvojí zastoupení právem. Toreador Escamillo přichází s melodií, která prakticky pochoduje sama. Je okázalá, sebevědomá a snadno zapamatovatelná. Pokud Habanera říká „pozor na mě“, Toreador Song říká „už jsem přišel, můžete tleskat“.
VIDEO 8. Vesti la giubba – Komedianti, Ruggero Leoncavallo
Slavná árie klauna Cania má jednu z nejkrutějších operních point: osobní svět se mu právě rozpadá, ale musí si obléct kostým a jít bavit publikum. Melodie je dramatická, emocionální a popkultura ji miluje právě kvůli kontrastu mezi veřejnou maskou a soukromým zoufalstvím.
VIDEO 9. Un bel dì vedremo – Madama Butterfly, Giacomo Puccini
Butterfly si představuje den, kdy se její milovaný vrátí. Publikum už tuší, že její naděje stojí na velmi křehkých základech, a právě proto je árie tak silná. Puccini dokázal z čekání udělat několik minut hudby, která člověka připraví o obranné mechanismy i bez znalosti italštiny.
VIDEO 10. Sempre libera – La traviata, Giuseppe Verdi
Violetta se snaží přesvědčit sama sebe, že bude dál žít svobodně, užívat si a nedovolí lásce, aby jí rozhodila život. Samozřejmě víme, jak podobná předsevzetí v opeře obvykle dopadají. Árie je rychlá, jiskřivá a technicky náročná – a současně dokonale vystihuje moment, kdy člověk nahlas tvrdí jednu věc a uvnitř už dávno ví něco jiného.
VIDEO Opera není přijímačka na konzervatoř
World Opera Day připadá na 25. října, narozeniny Georgese Bizeta a Johanna Strausse II. A možná je to dobrá příležitost přestat operu vnímat jako kulturní povinnost. Nemusíš znát libreto, oblékat se slavnostně ani rozumět hlasovým oborům. Stačí začít jednou melodií, kterou už vlastně znáš. Zbytek se může dostavit sám.
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