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Myslíš, že operu neposloucháš? Těchto 10 árií znáš nejspíš nazpaměť

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Dennívýzva
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Opera má pověst světa, do kterého člověk potřebuje večerní róbu, dalekohled a tři semestry hudební teorie. Ve skutečnosti ji máš možná v hlavě dávno. Stačí pár tónů a najednou zjistíš, že Bizeta, Verdiho nebo Pucciniho znáš z reklamy, filmu, stadionu nebo úplně obyčejného meme.
Myslíš, že operu neposloucháš? Těchto 10 árií znáš nejspíš nazpaměť

Myslíš, že operu neposloucháš? Těchto 10 árií znáš nejspíš nazpaměť

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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