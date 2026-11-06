Zapomeňte na kuřecí řízek. Z tohoto masa dělají Češi leda kotlety a netuší, o co přichází

Nedělní řízek bývá u nás kuřecí nebo vepřový. Jehněčí známe nanejvýš jako velikonoční kýtu nebo kotletky z grilu a na řízek ho skoro nikdo nekoupí. Přitom z něj vznikne šťavnatý plátek s chutí, jakou kuře nemá. Stačí vědět, po kterém kusu masa sáhnout.
Proč ho na pultech skoro nevidíme
Na jaře se jehněčí objeví u řezníků a lidé ho kupují na sváteční stůl. Po Velikonocích pak z nabídky zase zmizí. Některá řeznictví, která v dubnu 2025 oslovila ČTK, uvedla, že mimo Velikonoce jehněčí prodávají jen okrajově nebo vůbec. Podle ČSÚ navíc domácích jehňat ubývá: v roce 2019 se jich porazilo 130 859, v roce 2025 už jen 87 338, tedy asi o třetinu méně.
Podle údajů ČSÚ z komoditní karty ministerstva zemědělství z června 2026 snědl průměrný Čech v roce 2024 jen 0,3 kg skopového, kozího a koňského masa dohromady. Samotného jehněčího je tedy ještě méně. Drůbeže měl ve stejném roce na talíři 30,9 kg, zhruba stokrát víc. Tento údaj pochází ze statistiky spotřeby potravin, kterou ČSÚ vydal v prosinci 2025.
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Odborníci zmiňují dva hlavní důvody. Jehněčí nemá v české kuchyni velkou tradici a je dražší. Část lidí navíc odradí jeho typická vůně, se kterou si ale v kuchyni poradíte.
Kýta a hřbet patří na řízek
Jehněčí je maso z ovcí mladších než rok. Maso dospělých ovcí a beranů se prodává jako skopové.
Na řízek chtějte kýtu. Tuku má málo, maso z ní zůstane po usmažení měkké a plátky se dají dobře smažit. Ještě jemnější je hřbet, nejcennější díl jehněte. Plec je naopak prorostlá šlachami.
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Díl Na řízek Co z něj uvařit kýta ano smažené plátky, řízky hřbet ano řízky z nejjemnějšího masa plec ne dušené nebo pečené maso krk ne guláš, mleté maso bok ne guláš, mleté maso Za vůní je hlavně lůj
Typickou skopovou vůni dává masu hlavně lůj, tedy tuhý bílý tuk. Před přípravou ho odkrojte. U kýty bývá většinou jen na povrchu, takže práce to moc není.
Většinu typické skopové vůně odstraníte, když z kýty před přípravou odkrojíte tuhý lůj. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomohou také bylinky a koření, třeba česnek, rozmarýn, tymián, majoránka nebo jalovec. Maso jimi můžete potřít nebo je nasekané vmíchat do strouhanky.
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Australský svaz řezníků Australian Butchers Guild má pro řezníky návod, jak jehněčí řízky připravit obalené rovnou k prodeji, a doporučuje je mít v nabídce po celý rok. Za výchozí považuje plátek o síle 6 mm, který se nařízne a rozevře na motýlka. Doma můžete postupovat takto:
Plátky z kýty očistěte od loje a naklepejte zhruba na 3 mm. Obalte je v mouce, rozšlehaném vejci a strouhance stejně jako vepřové. Do strouhanky můžete přimíchat strouhaný tvrdý sýr, třeba parmazán, a k němu bylinky. Smažte je v oleji na středně vysokém plameni orientačně 2–3 minuty z každé strany, dokud nezezlátnou. Nechte je okapat na papírovém ubrousku.
Kdo nechce smažit, upeče řízky v troubě vyhřáté zhruba na 180 °C. Plech vyložte pečicím papírem a plátky předem tence pokropte olejem, aby obal zezlátl. Pečou se asi půl hodiny a v půlce je otočte. Trouby se liší, proto hlídejte barvu obalu a propečení masa.
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Jehněčí chutná jinak než kuřecí, samo maso je ale jemné. Výraznější vůni mu dává hlavně tuk, který jde odkrojit. Plátek z kýty zůstane šťavnatý. Jestli vám bude chutnat víc, je věc vkusu.
Jehněčí patří mezi červená masa, která mají víc železa než kuřecí. Jde hlavně o hemové železo, které tělo vstřebá lépe než železo z rostlin. Maso dodá i plnohodnotné bílkoviny, vitamin B12, zinek a fosfor. Kolik tuku sníte, záleží na dílu a na tom, jak pečlivě maso očistíte.
Nejsnáz jehněčí koupíte na jaře. V jiné části roku se řezníka vyplatí předem zeptat, jestli vám kýtu sežene.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jehneci-neni-jen-pro-velikonoce-40153728, https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-a97402—MPWjRQLc/komoditni-karta-ovce-a-kozy-cerven-2026, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2663028, https://csu.gov.cz/spotreba-potravin, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-jehneci/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-nalozit-jehneci, https://www.australianlamb.com.au/recipes/parmesan-lamb-schnitzel/, https://www.australianbutchersguild.com.au/butchery/value-adding/value-adding-recipes/value-add-recipes/parmesan-lamb-schnitzel/, https://www.healthline.com/nutrition/foods/lamb, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jehneci-nejen-na-svatecni-stul-220889, https://www.vlasta.cz/inspirace/nejlepsi-maso-na-rizky-veprove-kureci-kruti-jehneci/