Markéta Pekarová Adamová otevřeně o současné situaci v Česku i ve světě: Pod tato slova se podepisuje většina Čechů

Markéta Pekarová Adamová se ohlédla za uplynulým rokem, který jí přinesl knihu i novou spolupráci. Bývalá šéfka Poslanecké sněmovny se zároveň zamyslela nad současným děním v Česku a ve světě. Přestože podle ní doba příliš důvodů k optimismu nenabízí, lidem poslala milý vzkaz o laskavosti a drobných radostech.
Markéta Pekarová Adamová se po odchodu z vrcholné politiky věnuje jiným aktivitám, na své příznivce ale nezapomíná a pravidelně se jim ozývá prostřednictvím sociálních sítí. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že v jednom ze svých posledních příspěvků na Instagramu se ohlédla za uplynulým rokem, během něhož představila nejen svou knihu, ale také se pustila do zajímavé spolupráce. Neopomněla zhodnotit ani současnou situaci v Česku a ve světě.
Kniha, která měla ženám dodat odvahu
Na fotografii, kterou bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny zveřejnila, pózuje se svou knihou Nejsem z cukru ani ze železa. Knižní rozhovor s novinářkou Terezou Šídlovou vyšel na podzim roku 2025 a Markéta Pekarová Adamová v něm nechala nahlédnout nejen do zákulisí české a evropské politiky, ale také do svého soukromí. Otevřeně v něm hovoří o své politické cestě, tlaku, kterému jako žena ve vysoké politice čelila, i o důvodech, které ji nakonec přiměly opustit vrcholné funkce.
Právě osobní rovina knihy oslovila podle jejích slov také řadu čtenářek. „Nedávno mi jedna dáma řekla, že ji můj knižní rozhovor hodně zasáhl, i ji posílilo otevřené sdílení o výzvách, kterými jsem si prošla,“ svěřila se Pekarová Adamová. Kniha přitom přinesla i velmi citlivou zpověď o desetileté snaze s manželem založit rodinu. Náročná léčba neplodnosti a zdravotní komplikace, které ji provázely, se nakonec staly jedním z hlavních důvodů jejího rozhodnutí skončit v politice.
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Svět je podle ní vymknutý z kloubů, radost ale nezmizela
Vedle knihy připomněla také další letošní novinku, kterou je její spolupráce se značkou Dajana Rodriguez. Výsledkem je kabelka, která má podle političky s knihou společnou jednu důležitou myšlenku. „Protože nejsme z cukru ani ze železa. Můžeme (a někdy spíš musíme) být silné i křehké zároveň,“ napsala. Zároveň prozradila, že jí udělala radost zpráva od ženy, která jí poděkovala za kabelku. Obdarovaná slečna z ní totiž měla obrovskou radost.
Pekarová Adamová se ale ve svém příspěvku nezastavila pouze u pracovních a osobních novinek. Vyjádřila se také k současnému dění, a to nejen v České republice, ale i ve světě. „Svět i naše zemička se zdají být vymknuté z kloubů,“ napsala bez bližšího rozebírání konkrétních politických událostí. Místo dlouhého komentování současné situace se rozhodla připomenout něco, co podle ní zůstává důležité bez ohledu na to, co se kolem nás odehrává. A sice že drobné radosti si můžeme dělat dál a stačí k tomu opravdu maličkosti.
Je přitom zajímavé sledovat, jak se v poslední době proměňuje také její veřejný obraz. V době, kdy stála v čele Poslanecké sněmovny, působila často velmi rázně, sebejistě a na některé lidi možná až příliš tvrdě. Byla zvyklá prosazovat své postoje v prostředí, kde se kompromisy hledají jen obtížně a každé slovo může vyvolat další politickou přestřelku. Dnes se ale zdá, že ukazuje i mnohem osobnější a přístupnější tvář. Více mluví o vlastních zkušenostech, radostech i těžších chvílích a nechává stranou každodenní politické střety.
Po letech, kdy se její život točil více méně kolem veřejné funkce a odpovědnosti vůči voličům, si zřejmě zvolila trochu jinou cestu. Větší prostor nyní věnuje sobě, svým blízkým a projektům, které jí dávají osobní smysl. To ale neznamená, že by se přestala zajímat o dění kolem sebe nebo chtěla rezignovat na pomoc druhým. Jen ji možná dnes hledá v jiné podobě než prostřednictvím politiky.
Autorský text Richarda Touše
Tento příspěvek Markéta Pekarová Adamová otevřeně o dnešním světě: Lidé jí děkují za to, co píše ve své knize byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.