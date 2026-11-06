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Markéta Pekarová Adamová otevřeně o současné situaci v Česku i ve světě: Pod tato slova se podepisuje většina Čechů

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Markéta Pekarová Adamová se ohlédla za uplynulým rokem, který jí přinesl knihu i novou spolupráci. Bývalá šéfka Poslanecké sněmovny se zároveň zamyslela nad současným děním v Česku a ve světě. Přestože podle ní doba příliš důvodů k optimismu nenabízí, lidem poslala milý vzkaz o laskavosti a drobných radostech.
Fotografie Markéty Pekarové Adamové

Fotografie Markéty Pekarové Adamové

Zdroj: Foto: NextFoto, Markéta Pekarová Adamová na křestu knihy Nejsem z cukru ani ze železa
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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