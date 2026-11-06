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Za staré keramické formy na beránka si v Německu říkají až o 2 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

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Při úklidu sklepa narazí leckdo na krabici s těžkou formou ve tvaru ležícího beránka, hnědě glazovanou a trochu zaprášenou. Málokoho napadne, že by taková věc mohla mít nějakou cenu. Za...
Za staré keramické formy na beránka si v Německu říkají až o 2 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Za staré keramické formy na beránka si v Německu říkají až o 2 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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