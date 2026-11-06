Za staré keramické formy na beránka si v Německu říkají až o 2 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Při úklidu sklepa narazí leckdo na krabici s těžkou formou ve tvaru ležícího beránka, hnědě glazovanou a trochu zaprášenou. Málokoho napadne, že by taková věc mohla mít nějakou cenu. Za podobné formy si přitom prodejci za hranicemi říkají o překvapivě vysoké částky. Než do té své znovu nalijete těsto, vyplatí se ale vědět, co může skrývat její glazura.
Forma po babičce může mít cenu
Staré formy na beránka se vyráběly z litiny, kameniny nebo glazované keramiky. Hliníkové přišly až později. V českých rodinách se formy často dědí z generace na generaci, takže kousek po prababičce ve sklepě není nic neobvyklého.
V Německu má velikonoční beránek pod názvem Osterlamm dlouhou tradici. Prodejci si tam za staré keramické formy říkají o částky, se kterými by u nás na bazaru nikdo nepočítal. Podobnou formu přitom mají ve sklepě schovanou mnohé české rodiny.
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Prodejci na obou stranách hranice chtějí za staré keramické formy velmi odlišné částky. Ceny z inzerátů platí k listopadu 2026.
Kde se forma nabízí Co prodejci nabízejí Požadovaná cena eBay.de, běžné nabídky staré keramické formy na beránka 19–49 eur eBay.de, nejdražší ověřená keramická forma starožitná dvoudílná forma z doby kolem roku 1900 85 eur, podle kurzu ČNB z 3. 11. 2026 asi 2 000 Kč Bazoš a Aukro staré keramické formy, část z nich jako dekorace 150–500 Kč
Nejdražší ověřená německá nabídka je tak zhruba čtyř- až třináctinásobkem běžné požadované ceny podobné formy na českém bazaru. Popisy německých inzerátů zmiňují domácí dílny a regiony, třeba Norimberk nebo hrnčíře z Kröningu, případně období biedermeieru. Československý původ v nich uvedený není.
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Pečivo ve tvaru beránka má ve střední Evropě tradici dlouhou několik staletí. Historické formy na něj najdete i v muzejních sbírkách.
Symbolika vychází z velikonočního beránka svátku pesach a z postavy Krista. Beránek se tradičně peče na Bílou sobotu a nosí se do kostela posvětit.
Péct v ní, nebo ji vystavit?
Podle německého Spolkového institutu pro hodnocení rizik (BfR) a spotřebitelské poradny Verbraucherzentrale může glazura keramiky obsahovat olovo nebo kadmium. Do jídla se jich může uvolnit víc, když je pokrm kyselý nebo když v nádobě zůstane dlouho. Roli hraje i to, jak kvalitní je glazura a při jaké teplotě se keramika pálila.
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Porcelán a kamenina se pálí při vyšších teplotách a těžké kovy z nich obvykle hrozí méně, pokud dekor na glazuře neobsahuje těžké kovy. Pórovina se pálí při nejnižší teplotě a bez glazury není vodotěsná.
Verbraucherzentrale v srpnu 2026 doporučila keramiku bez informací o glazuře raději nepoužívat na jídlo. Pestrou keramiku s nejasným složením glazury, třeba suvenýry z dovolené, je podle ní lepší brát jako dekoraci a v glazované keramice, zvlášť pestře glazované, jídlo dlouho neskladovat. Opatrnost platí hlavně kvůli dětem, protože jsou na olovo citlivější než dospělí a olovo se v těle hromadí. Jistotu o konkrétní formě dá jen laboratorní rozbor. Při podezření na otravu se obraťte na lékaře.
Jak péct v keramické formě
S hliníkovou nebo silikonovou formou bývá beránek hotový dřív. Masivní kameninová a litinová forma potřebuje víc času, než se prohřeje, a teplo pak drží i po vytažení z trouby. Při přípravě a vyklápění se osvědčí tento postup:
Přečtěte si také: Za socialismu stála 180 Kčs a měla ji každá maminka na lince. Dnes je z ní sběratelský kousek Formu vytřete tukem do posledního záhybu, hlavně tam, kde jsou drobné detaily hlavy. Vysypte ji strouhankou nebo moukou. Těsto nalijte jen pár centimetrů pod okraj, protože ještě nakyne. Upečeného beránka nechte chvíli odpočinout ve formě. Drží-li beránek ve formě, položte na ni navlhčenou utěrku a asi 10 minut počkejte, pak by měla forma povolit.
Novou keramickou formu na beránka vyrábí i česká značka Tescoma v řadě DELÍCIA. Výrobce k ní uvádí pečení asi 45 minut při 180 °C.
Formu je před pečením potřeba pečlivě vymazat tukem a vysypat, masivní kameninová forma na beránka se navíc prohřívá déle než hliníková. Ilustrační foto. Zdroj: Los Muertos Crew / Pexels.
Pokud o glazuře staré formy nic nevíte, nechte ji zdobit velikonoční poličku a beránka upečte v nové. Hezky vypadá třeba na podnose s mechem, barevnými vajíčky a několika větvičkami kočiček.
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Zdroje: https://www.ebay.de/p/28007101405, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=forma+na+beranka+keramicka, https://www.aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=forma%20na%20beranka%20keramicka, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=forma%20na%20beranka&categoryId=sberatelstvi-umeni, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/lebensmittelproduktion/keramik-im-lebensmittelbereich-das-sind-die-vor-und-nachteile-106265, https://www.bfr.bund.de/presseinformation/schwermetalle-aus-keramikglasuren-koennen-die-gesundheit-gefaehrden/, https://cooklikeczechs.com/velikonocni-beranek-czech-easter-lamb-cake/, https://store.tescomaonline.com/manuali/622210.pdf, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-beranka, https://wysu.org/npr-national-news/2026-04-04/buttercream-wool-and-jelly-bean-eyes-the-art-of-the-easter-lamb-cake, https://www.kleinanzeigen.de/s-lammform-cssr/k0, https://gebraucht-kaufen.de/lamm-keramik