Kdo sype na záhon stavební písek místo křemičitého, ucpe půdu jílem a úroda se dusí. Rozdíl stojí pár korun, ale rozhoduje o všem

Na jaře se v zahradách míchá, kypří a dosypává. Hromádka levného písku od stavby nebo pytel z nejbližších stavebnin vypadají jako snadné řešení pro těžký jílovitý záhon, kde po dešti stojí kaluže. Právě tady začíná nejdražší omyl sezony. Prošli jsme ceníky prodejců, technické listy i doporučení univerzitních půdoznalců a výsledek vychází jednoznačně. Rozhoduje to, co se v písku skrývá: jemné částice, prach a jílovité příměsi. V hutné zemině se usadí v pórech a zbytek práce udělá první vydatný déšť. Kořeny pak zůstanou bez vzduchu.
Křemičitý a stavební písek: rozdíl, který na první pohled nepoznáte
Křemičitý písek je technicky definovaný materiál. Podle
technického listu přírodních křemičitých písků prochází praním, sušením a tříděním. Obsah oxidu křemičitého dosahuje 95 až 99,8 %, vlhkost nepřekračuje 1 % a výrobce garantuje nulové organické znečištění i přesně vymezenou frakci. V Česku se těží hlavně ve Velkém Luhu, ve Střelči a v Provodíně. Střelečské ložisko patří mezi nejvýznamnější zdroje kvalitního sklářského písku.
Stavební písek představuje mnohem volnější obchodní pojem. Spadá pod něj maltový, betonářský, zásypový i spárovací materiál a každý z nich nese vlastnosti ložiska, ze kterého pochází. Říční písek z teras Labe, Vltavy, Jizery nebo Moravy se chová jinak než vátý či reziduální. Čím méně důkladně je materiál vypraný a vytříděný, tím víc v něm mohou zůstat jemné jílovité částice a pojivové příměsi. Do malty se hodí, protože směs drží pohromadě. V záhonu fungují přesně opačně, než zahrádkář potřebuje.
Prodejci tenhle rozdíl obvykle nevysvětlují. Produktové popisy se točí kolem spárování, zásypů, betonu, dlažby nebo trávníků. Frakci, balení a cenu najdete snadno, zmínku o tom, jak se písek zachová v jílovité zemině konkrétní zahrady, téměř nikde.
Kolik stojí pytel: šestnáct korun za čistou půdu
U sypaného materiálu je cenový rozdíl překvapivě malý. Podle ceníku Petružálek a synové, platného od 1. dubna 2026, stojí tuna maltového písku 593 Kč včetně DPH, betonářského 629 Kč a křemičitého 1 234 Kč. Netříděný zásypový vyjde dokonce jen na 387 Kč.
Po přepočtu na obvyklý pytlový objem vypadá srovnání takto:
Materiál (sypaný) Cena za tunu Přepočet na 25 kg Netříděný zásypový písek 387 Kč cca 9,70 Kč Maltový písek 593 Kč cca 14,80 Kč Betonářský písek 629 Kč cca 15,70 Kč Křemičitý písek 1 234 Kč cca 30,90 Kč
Mezi maltovým a křemičitým tedy zbývá zhruba 16 Kč na 25 kg.
V obchodech s balenými pytli se cenové nůžky rozevírají šířeji, a to často ve prospěch křemičitého písku. PRO-DOMA nabízí křemičitý písek KP 401 v 25kg balení za 109 Kč a variantu Premium za 114,93 Kč. Zásypový písek od Metrostav stavebnin stojí ve stejné gramáži 142,66 Kč. V OBI zaplatíte za bílý křemičitý písek 229 Kč. Stonex prodává frakci 0 až 4 mm na paletě: 400 kg v šestnácti 25kg pytlích za 3 950 Kč včetně dopravy po ČR, tedy asi 247 Kč za pytel. O konečné částce tak rozhoduje spíš prodejní kanál, balení a doprava než samotný druh materiálu.
Podle nás je to klíčové zjištění. Na běžném záhonu představuje rozdíl v nákupu písku menší položku než jedna sazenice rajčete nebo balení hnojiva. Nevhodná frakce s jemnými příměsemi přitom dokáže ovlivnit vodní režim záhonu na celou sezonu.
Proč se jíl s pískem slije do tvrdé krusty
Jílové částice jsou nepatrné a ploché. Když se dostanou mezi větší zrna písku, vyplní mezery, kterými by jinak proudil vzduch a odtékala voda. Odborníci z poradenské služby Oregonské státní univerzity popisují výsledek jako směs připomínající beton. Přimíchaný písek přitom nese do záhonu další jemné částice, takže pórů dál ubývá.
Ještě konkrétněji to formuluje poradenská služba
Illinoiské univerzity. Aby se textura jílovité půdy skutečně změnila, musel by poměr písku k jílu dosáhnout až 1 : 1. Na jediném metru čtverečním při hloubce 10 cm to znamená zhruba 50 litrů písku, tedy 75 až 90 kg. Na desetimetrový záhon pak padne bezmála tuna materiálu. Kdo přisype pár lopat, propustnou strukturu nezíská. Spíš vytvoří hutnější vrstvu, než jakou měl původně.
Problém se týká hlavně těžkých půd. Novákova stupnice mezi ně řadí jílovitohlinité, jílovité půdy a jíl. Těžké půdy pokrývají zhruba 17 % zemědělské půdy v Česku. Jaký typ máte na zahradě, pomůže zjistit eKatalog BPEJ Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, kde podle kódu nebo mapy dohledáte konkrétní půdní jednotku. Plošné odhady podle regionů zavádějí, protože zrnitost se mění i v rámci jedné obce.
Kolik písku na metr čtvereční a s čím ho kombinovat
Univerzální dávku pro zeleninový záhon výrobci neuvádějí. Stonex doporučuje při pískování trávníku 4 až 7 litrů na metr čtvereční, ovšem jde o povrchovou vrstvu, kterou nelze přenášet na hlubší zapracování do jílu.
Pro představu jsme spočítali modelovou situaci. Deseticentimetrová vrstva na ploše jednoho metru čtverečního obsahuje 100 litrů zeminy. Pokud by písek měl tvořit 30 % objemu, potřebujete 30 litrů. Při sypné hmotnosti 1 500 až 1 800 kg na kubík to odpovídá 45 až 54 kilogramům, tedy přibližně dvěma pytlům. V sypaném křemičitém písku tak metr záhonu přijde asi na 67 Kč, v maltovém na 32 Kč. Ušetříte pětatřicet korun a riskujete úrodu.
Samotný písek ovšem jílovitou půdu nespraví ani v čisté podobě. Oba univerzitní zdroje se shodují, že nejspolehlivější cestou je organická hmota. Rozumný postup vypadá takto:
Vyzrálý kompost jako základ. Zlepšuje drobtovitost, provzdušnění a schopnost jílu pouštět vodu. Křemičitý písek jen jako doplněk. Smysl má v praném a tříděném provedení, v dostatečném objemu a vždy společně s kompostem. Perlit do nádob. V truhlících a substrátech odvede dobrou službu, ve venkovním záhonu jde o zbytečně nákladnou variantu. Vyvýšený záhon u beznadějně těžké půdy. Často vyjde levněji než snaha předělat jíl lopatou.
Zapracovávejte jen do vyschlé zeminy. Rytí v mokrém jílu půdu dál zhutňuje.
Pověsti o tom, že ostrý písek kolem sazenic zastaví slimáky a ušetří chemii, berte s rezervou. Britská Královská zahradnická společnost RHS v pokusech nezjistila, že by bariéry z ostré drti, kůry či skořápek omezily poškození rostlin. Písek může posloužit jako doplňková překážka, spoléhat se na něj ale nevyplatí.
Už jste nasypali stavební písek? Příznaky dušení a cesta zpátky
Kořeny bez vzduchu vysílají poměrně čitelné signály. RHS mezi projevy zamokření řadí žloutnoucí listy, zakrnělý růst a vadnutí, přestože je země vlhká. Kořeny černají a hnijí, z kořenové zóny se line kyselý zápach a po dešti zůstává voda stát déle než dřív. U zeleniny se tyto příznaky překrývají s chorobami, přelitím či hladověním, proto spolehlivější diagnózu dá rýč. Vykopejte sondu a prohlédněte si strukturu zeminy. Ulpívá na rýči jako mazlavá hmota a po vyschnutí tvoří tvrdou kůru? Pak víte, kde je potíž.
Jednorázová menší dávka obvykle záhon nezničí. Horší je opakované přisypávání jemného materiálu do půdy, kde voda odtéká pomalu už teď. Záchrana se řídí rozsahem škod:
Zjistěte, kolik písku jste použili a do jaké hloubky se promíchal. Po dešti sledujte louže, tvorbu krusty a pach. Při menším množství zapracujte vyzrálý kompost a dejte půdě čas. Pokud vznikla zhutnělá vrstva, mechanicky ji rozrušte, přidejte organickou hmotu a problematickou část případně odeberte a nahraďte směsí ornice s kompostem. U silně postižených ploch zvažte přechod na vyvýšený záhon.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková