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Kdo sype na záhon stavební písek místo křemičitého, ucpe půdu jílem a úroda se dusí. Rozdíl stojí pár korun, ale rozhoduje o všem

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Sypaný křemičitý písek vychází v přepočtu na 25 kg asi o 16 Kč dráž než maltový. Za tenhle rozdíl si zahrádkář koupí čistotu, přesnou frakci a půdu, která dýchá.
Kdo sype na záhon stavební písek místo křemičitého, ucpe půdu jílem a úroda se dusí. Rozdíl stojí pár korun, ale rozhoduje o všem

Kdo sype na záhon stavební písek místo křemičitého, ucpe půdu jílem a úroda se dusí. Rozdíl stojí pár korun, ale rozhoduje o všem

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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