Za socialismu stál pár Kčs a ležel v každém příborníku. Dnes ho sběratelé shánějí po celé republice

Porcelánový hrnek s makovicí nebo modrým cibulovým vzorem měla za normalizace v kredenci nebo v příborníku skoro každá domácnost. Stál pár korun a pilo se z něj kakao ke snídani. Později se v bazarech prodával za pakatel. Lidé, kteří z něj kdysi pili jako děti, ho dnes sami shánějí. Možná jeden takový máte ve skříňce i vy.
Z bazarového koše do sbírek
„Před patnácti lety takový hrneček běžně stál na bazaru 20 nebo 5 korun,“ uvedl v září 2026 pro CNN Prima NEWS Petr Horáček, majitel antikvariátu. V dnešních inzerátech za ně prodávající leckdy chtějí stovky korun. Nejžádanější kusy se prodávají až kolem 1 000 Kč.
Kupují je hlavně lidé kolem třiceti a čtyřiceti let, kterým hrnek připomíná dětství a snídaně u babičky. Pro starší generaci měly tyhle hrnky pachuť doby, ve které vznikly. Podle toho, co antikvář řekl pro CNN Prima NEWS, tahle výhrada postupně slábne.
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Zájemců o retro porcelán je v Česku čím dál víc. Horáček pro CNN Prima NEWS zmínil zákazníky, jejichž sbírky čítají tisíce hrnečků. Někdo naopak pátrá po jediném kusu, třeba po přesně takovém hrnku, ze kterého pil u babičky čaj. Poohlédnout se vyplatí i po firemních hrncích, které se vyráběly pro konkrétní podniky a instituce, protože mezi sběrateli mohou mít cenu.
Ceny se dnes tvoří hlavně na sociálních sítích, v internetových bazarech a v aukcích. Nadšenci mají na Facebooku i vlastní skupiny, kde si hrnky přeprodávají nebo je dávají do aukce. Prodávající a kupující se tak potkají, ať bydlí kdekoli v republice.
Retro hrnky dnes mění majitele hlavně přes sociální sítě, internetové bazary a aukce. Ilustrační foto. Čtyři věci, podle kterých hrnek oceníte
Jestli má hrnek z kredence nějakou hodnotu, poznáte podle čtyř věcí:
Přečtěte si také: Zelinář varuje: jablka na zimu nikdy neskladujte vedle této 1 věci. Do týdne vám začnou hnít Sběratel nestojí o hrnek s ošoupanou zlatou linkou, setřeným obrázkem, odštípnutým okrajem nebo prasklinou, takové vady cenu srazí. Značka na dně prozradí výrobce i přibližnou dobu vzniku. Nápis Czechoslovakia znamená, že hrnek vznikl po roce 1918. Nejvíc se cení výrobky porcelánek v Lokti a v Dubí, zájem je i o zboží bývalého Karlovarského porcelánu. Z dekorů se hledají makovice a mák, cibulový vzor, houby, ovoce, květiny a vánoční motivy. Přednost mají i vzácnější vzory, které sběratelé zrovna shánějí.
Ani hrnek z Lokte nebo Dubí tedy nemusí mít velkou cenu, když je poškozený nebo má běžný dekor.
Z někdejších podniků Karlovarského porcelánu dodnes vyrábí například porcelánka v Nové Roli. Funguje od roku 1921 a dnes ji provozuje Thun 1794.
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Cibulový vzor vznikl už v roce 1729 v Míšni. Motiv na něm představuje granátové jablko, jenže Evropané v něm viděli cibuli a podle toho dostal jméno. V Dubí se cibulový porcelán vyrábí od roku 1885. Modrý dekor se tam nanáší ocelotiskem, což je u porcelánu neobvyklý postup.
Než hrnek nabídnete k prodeji
Orientační cenu najdete na inzertních portálech a ve sběratelských skupinách. Počítejte ale s tím, že částka v inzerátu se od skutečně dosažené ceny může dost lišit. V inzerátu je totiž cena, kterou by si prodávající přál dostat. Přesnější odhad nabídnou sběratelské kluby, starožitníci a aukční domy. Některé z nich ocení kus zdarma podle fotografie. Na snímcích by mělo být vidět dno se značkou i případné vady, protože právě podle nich se cena určuje.
Jak dlouho zájem vydrží, se odhaduje těžko. Odborníci podle CNN Prima NEWS považují návrat retro hrnků spíš za módní vlnu, která může opadnout, jisté to ale není.
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Ať už se rozhodnete prodávat, nebo z hrnku dál pít ranní kávu, ukládejte ho tak, aby se nedotýkal ostatního nádobí. Každý nový odštěpek totiž jeho cenu sníží.
Zdroje: https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022, https://www.blesk.cz/clanek/845799, https://techsvet.cz/?p=214108, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-cibuli-na-cibulaku-nehledejte-40315288, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci-20131226.html, https://energozrouti.cz/clanek/stary-porcelan-sberatelstvi-hrnky-cena, https://en.wikipedia.org/wiki/Thun_Karlovarsk%C3%BD_porcel%C3%A1n, https://www.blesk.cz/clanek/847706