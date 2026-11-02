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Muž, který chtěl v České Lípě v sobotu v jedné z ubytoven vraždit, je ve vazbě

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Dennívýzva
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Ve vazbě skončil v pondělí muž, který se v sobotu nad ránem pokusil nožem zabít jiného muže. K události došlo v České Lípě v ubytovacím zařízení, podle zjištění Liberecké Drbny v průmyslové zóně v Dubici. Napadený muž je stále v péči lékařů.
Muž, který chtěl v České Lípě v sobotu v jedné z ubytoven vraždit, je ve vazbě

Muž, který chtěl v České Lípě v sobotu v jedné z ubytoven vraždit, je ve vazbě

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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