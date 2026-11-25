Auto srazilo u restaurace v České Lípě čekajícího muže, řidič se omluvil a odjel
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Auto srazilo u restaurace v České Lípě čekajícího muže, řidič se omluvil a odjelZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 25.11.2026 13:30
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