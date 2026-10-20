Motorkář narazil do autoškoly. Sám přitom neměl papíry a motorka byla bez značek

Motorkář narazil do autoškoly. Sám přitom neměl papíry a motorka byla bez značekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Motorkář narazil do autoškoly. Sám přitom neměl papíry a motorka byla bez značekZdroj: pixabay.com
Článek byl publikován 20.10.2026 09:57
V Třebíči se na koalici dohodlo vítězné uskupení Pro Třebíč s hnutím ANO a uskupením Živé město, k těmto...
Zvon Zuzana, třetí největší v Čechách i na Moravě má to štěstí, že visí právě ve věži kostela sv. Jakuba v...
Servalí samička, která v minulém týdnu utekla ze zookoutku ve Vápovicích a kterou o víkendu hledali...
Zhruba jednou za pět let prochází obě kašny na jihlavském Masarykově náměstí opravou a rekonzervací. Obě...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- V centru Jihlavy bude zastávka MHD Dvořákova. Vyžádá si zúžení jízdních pruhů
- Vítězné uskupení Pro Třebíč sestavilo novou koalici, pokračuje s ANO a lidovci
- DRBNA HISTORIČKA: Zvon Zuzana podruhé. Jihlavany překvapuje i po staletích
- V novoříšském zookoutku jsou neskutečně šťastní. Servalka Suri se našla