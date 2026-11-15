Karel Vágner má nahrávací studio přímo pod domem. Vznikaly v něm i slavné písně Hany Zagorové Kopírovat

Karel Vágner má nahrávací studio přímo pod domem. Vznikaly v něm i slavné písně Hany Zagorové KopírovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karel Vágner má nahrávací studio přímo pod domem.Zdroj: Nextfoto.cz
Článek byl publikován 15.11.2026 10:48
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