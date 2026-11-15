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Karel Vágner má nahrávací studio přímo pod domem. Vznikaly v něm i slavné písně Hany Zagorové Kopírovat

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Když Karel Vágner hledal dům, zajímala ho velikost sklepa víc než výhled z obýváku. Chtěl mít vlastní studio, kam by se mu vešli muzikanti a kde by mohl nahrávat přímo doma. Dnes mu v Průhonicích stačí sejít několik schodů a za prací k němu svého času jezdila i Hana Zagorová. Hudbou je se svou rodinou spojený také teď, píše ji k rybářským filmům svého syna Jakuba.
Karel Vágner má nahrávací studio přímo pod domem.

Karel Vágner má nahrávací studio přímo pod domem.

Zdroj: Nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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