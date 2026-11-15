„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu

Ve filmu Dřevorubec má Adam Vacula titulní roli. Na tu se podle svých slov připravoval pomocí skutečné brigády na pile, protože své role rád opírá o osobní zkušenost. Co všechno podstupuje v rámci přípravy, kolik času na to potřebuje a jak vnímá samotného Dřevorubce, prozradil redakci Kinoboxu.
Kdybyste měl divákům prodat Dřevorubce, jakými slovy byste to shrnul?
Když jsem scénář četl poprvé, byl to příběh o ryzích lidech, kteří žijí na určitém místě, ve světě založeném na silných poutech, a o lidech, kteří hledají domov. Hraji postavu Pavla, který vyrůstal v dětském domově a jenž svou rodinu pořád hledá. V kontrastu stojí svět Prahy, kde se lidé stále za něčím ženou. To vytváří hezké kontrasty dvou různých světů.
Jak těžké bylo naučit se tamní přízvuk?
Měl jsem to štěstí, že jsem týden před natáčením měl volno a možnost na Valašsko odjet. Chodil jsem po místních hospůdkách, restauracích, kopcích… samozřejmě jsem měl možnost pracovat na brigádě na pile. Jezdili jsme do lesa, podřezali a odvětvili pár stromů, dovezli na pilu a tam jsem zjistil, jak se dělají fošny, prkna a tak dále. Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec, chtěl jsem mít svou roli opřenou o konkrétní zkušenost.
To byla vlastní iniciativa, nebo vám to zajistila produkce?
To byla vlastní příprava. Když mám možnost svou roli opřít o osobní zkušenost, je to vždycky lepší. Moc zručný nejsem, takže jsem potřeboval něco takového realisticky zažít.
Jak se vám povedlo brigádu sehnat? Co herec udělá pro to, aby se dostal na nějaké místo s tím, že potřebuje získat zkušenost pro roli?
Jde na to místo a jde se ptát. Jsou tam tři pily, na které jsem chodil a ptal se, jestli by jim nevadilo, kdybych tam dělal zadarmo. To nikomu nevadilo. Když už, spíš jsem tam pomohl, než nadělal škody.
Letos jsme vás viděli i ve filmu Bojovník. Tam jste si také zařizoval průpravu na MMA?
Tam jsem naštěstí měl průpravu dopředu. Boxoval jsem, měl jsem za sebou jeden zápas, zároveň jsem se věnoval brazilskému jiu-jitsu. Vojtěch Frič mě viděl boxovat v jednom gymu a zeptal se mě, jestli bych nechtěl hrát v jeho filmu. Neváhal jsem, takový film tu nebyl snad od Pěstí ve tmě, i když tam to byl čistý box a Bojovník je z prostředí MMA. Poté jsem samozřejmě chodil i na tréninky a sparingy, protože jsem věděl, že budu sparovat s Milanem Ondríkem.
Jak moc je pro herce důležité se do postavy dostat? Je nutné osahat si všechna povolání, která dělá jeho postava, nebo je prostor, kdy může věřit scénáři a režijnímu vedení?
Někdo ultratalentovaný to asi nepotřebuje, ale já jsem rád, že tu zkušenost mám čím podložit a právě proto to vyhledávám. Nejsme v Americe, kde dostáváme role rok dopředu. Někdy samozřejmě ano, v ideálním případě, ale někdy máme limitovaný čas na přípravu a jdeme do toho s maximálním nasazením.
Jak daleko dopředu víte, že máte roli?
V průměru je to ideálně půl roku, někdy rok.
Je to dost času na přípravu? Stalo se, že vám to nestačilo a musel jste víc zabrat?
Když jsem byl v angažmá, tak to moc nešlo, protože jsem byl na full time v divadle. Teď jsem na volné noze, takže to jde samozřejmě lépe, jsem víc pánem svého času.
Hrajete zároveň v Odznaku Vysočina. Co jste všechno podstupoval v rámci přípravy na roli kriminalisty?
Chodil jsem na střelnici, učil jsem se střílet z určitých zbraní a snažil jsem se osahat si práci se zbraní jako takovou. Věnoval jsem se hlavně střelbě a taktice.
Podívejte se také na nejlepší romantické filmy podle Kinoboxu.
Zdroj: Kinobox