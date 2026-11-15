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„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu

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Ve filmu Dřevorubec má Adam Vacula titulní roli. Na tu se podle svých slov připravoval pomocí skutečné brigády na pile, protože své role rád opírá o osobní zkušenost. Co všechno podstupuje v rámci přípravy, kolik času na to potřebuje a jak vnímá samotného Dřevorubce, prozradil redakci Kinoboxu.
„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu

„Několik dní jsem pracoval jako dřevorubec," říká Adam Vacula o přípravě k novému českému filmu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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