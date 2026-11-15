Parta hic: Kemr nemohl hrát roli odborového předsedy kvůli vyznání a neshody na place

Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova
Režisér Hynek Bočan odmítal natočit komedii Parta hic o hornících z roku 1976. Filmař ovšem zrovna čelil pětiletému zákazu činnosti a vedení ho předem upozornilo, že pokud nabídnutý scénář o banálním pití mléka nezpracuje, v profesi nadobro skončí. Mléko jako zbraň proti hornické silikóze
Do jedné z ostravských šachet nastupuje rázná doktorka Váňová s touhou otestovat novou prevenci silikózy, závažné a časté nemoci v důlním prostředí. Podle její teorie dokáže pití obyčejného mléka vytvořit kalciovou bariéru, jež plicím účinně pomůže. Doktorčinu úsilí stojí v cestě samotní havíři, pro které představuje pití mléka v drsném hornickém provozu nepochopitelný příkaz. Vedení závodu si jako pokusné králíky vybere sedmičlennou skupinu fluktuantů s otřesnou pověstí – milé rebely, kteří se řídí heslem „parta hic – práce nic“. Odmítaví havíři v čele s odborovým funkcionářem zahajují s vedením psychologickou bitvu a vynalézavě se snaží vyhnout bílému nápoji za každou cenu, dokud nakonec nátlaku neustoupí a z pijanů se nestanou mediální celebrity se zlepšenou pracovní morálkou.
Na pozici mladé a tvrdohlavé závodní doktorky chtěl režisér obsadit herečku Jaroslavu Obermaierovou a její ztvárnění následně odmítla Iva Janžurová. Proto roli z pověření stranických míst přebrala Regina Rázlová, která v té době těžko hledala profesní odpor, protože její otec tehdy zastával funkci předsedy vlády České socialistické republiky.
Režisér Bočan se proti nechtěnému nasazení ohradil a dával na place Rázlové svou nevůli silně najevo, což vedlo k častým hádkám. Dokonce musel přetrpět, když dramaturg Ludvík Toman bez jeho vědomí předělal hotový scénář.
Kádrový škraloup Josefa Kemra
Pro roli odborového předsedy uvažovali tvůrci o Josefu Kemrovi, což stranický dohled ihned ostře zakázal s odůvodněním, že zarytý a praktikující katolík nemůže představovat hlavu socialistických odborů. Režisér Bočan přesto Kemra do komedie prosadil alespoň v roli horníka s přezdívkou Primář. U té ovšem herec zpočátku hrozil odstoupením, protože odmítal natočit nahou sborovou scénu v hornických sprchách, kterou silně vnímal jako narušení své náboženské morálky. Ke společné sprše se nakonec nechal přemluvit.
Kolega Josef Dvořák (horník Kubík) přitom se smíchem vzpomínal, že když všichni nazí havíři vlezli do připravené umývárny a roztáhli závěs, nečekaně místo štábu uviděli zástup zvědavých maskérek a kostymérek. Dvořák už na plac navíc dorazil s novou zubní protézou, jelikož o pár dní dříve v hospodě v rodné Kadani přišel po rvačce o přední zuby kvůli odmítnutému přípitku.
Ve snaze vylepšit nezáživnou agitku angažoval režisér do role zpěváka i samotného Karla Gotta s písní „Vůně mléka“. Šlo o obrovský risk, neboť natáčení v dole dělalo štábu značné problémy. Zvýšené množství důlního prachu kazilo kamery i audiotechniku a během některých scén se na hornickou skupinu zhroutilo uhlí, které herce zasypalo do poloviny těla a vyvolalo paniku.
Menšíkovy potíže
Těžkým testem prošel Vladimír Menšík hrajícího havíře Krasina. V době natáčení už trpěl silným astmatem, takže do ostravských dolů fáral s vlastním lékařem a před každou klapkou se musel dlouze zhluboka nadechovat z připravené kyslíkové láhve. Pokud navíc v dolech chodil na delší přesuny, štáb ho z obav o dýchání převážel důlním vozíkem.
Snímek Parta hic odvysílá stanice TV Nova v neděli 15. listopadu od 11:35.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, cs.wikipedia, csfd).