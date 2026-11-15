České učitelky se kdysi nesměly svobodně vdávat. Kvůli manželství mohly přijít o práci i své postavení

Učitelské povolání představovalo pro vzdělané ženy v devatenáctém století jednu z mála cest k vlastnímu pravidelnému výdělku a společenskému postavení. Práce ve škole přitom vyžadovala zkoušky, odbornou přípravu a schopnost samostatně vést vyučování. Přesto se s učitelkami zacházelo jinak než s jejich mužskými kolegy. Zákonodárci a školské úřady vycházeli z představy, že provdaná žena má věnovat své síly především manželovi, dětem a domácnosti. Výsledkem byla situace, kdy sňatek nemusel znamenat pouze osobní rozhodnutí, ale také konec kariéry, ztrátu příjmu a finanční závislost na partnerovi.
Pravidla se lišila v Čechách, na Moravě i ve Slezsku
Celibát učitelek nebyl jednotným pravidlem platným v celé rakousko-uherské monarchii. V českých zemích ho upravovaly především zemské předpisy, které se lišily podle místa a druhu učitelského místa. V Čechách stanovil zákon z 27. ledna 1903, že provdání učitelky se pokládá za dobrovolné vzdání se služby. Na Moravě vymezoval obdobný důsledek zemský zákon z 26. prosince 1904 a ve Slezsku předpis z 6. listopadu 1901. Na Slovensku takto formulovaný celibát učitelek zaveden nebyl. Výraz „dobrovolné vzdání se“ proto působí z dnešního pohledu zvláštně: žena se rozhodla vstoupit do manželství, ale právní následek jí prakticky vnutil konec pracovního poměru.
Rozdíly existovaly také mezi jednotlivými kategoriemi učitelek. Přísnější omezení se týkala zejména takzvaných literních učitelek, které vyučovaly všeobecné předměty. Učitelky ručních prací měly v některých zemích odlišné podmínky a nebylo možné jejich postavení bez dalšího zaměňovat. Nešlo tedy o jednoduchý zákaz, podle něhož by každá žena zaměstnaná ve škole automaticky nesměla mít manžela. Rozhodoval konkrétní předpis, služební zařazení i země, v níž působila. Právě tato právní roztříštěnost je důležitá pro pochopení toho, proč se za první republiky řešilo zrušení několika zemských ustanovení současně.
Svobodná učitelka mohla mít plat, vdaná nikoliv
Dopad byl nejvýraznější u žen, které se dokázaly profesně prosadit, ale nechtěly se vzdát možnosti založit rodinu. Po letech přípravy a zkušeností mohly být postaveny před odchod ze školy v okamžiku, kdy uzavřely sňatek. Některé dostávaly odbytné, jeho výše však nedokázala nahradit dlouhodobý plat ani budoucí profesní postup. Za určitých okolností mohl systém odradit učitelku od manželství, jindy ji naopak přiměl vzdát se finanční samostatnosti. Dopady se projevovaly zvlášť v menších obcích, kde bylo učitelské místo spojeno s postavením a kde žena nemusela snadno najít jinou odpovídající práci.
Argumenty na podporu celibátu vycházely z dobových představ o ženských povinnostech. Předpokládalo se, že péče o domácnost a děti bude učitelku odvádět od školy. Mužským učitelům však manželství výkon povolání automaticky neznemožňovalo. Tato nerovnost se postupně stávala terčem kritiky vzdělaných žen i části politiků. Františka Plamínková patřila k osobnostem, které už před první světovou válkou organizovaly úsilí o odstranění celibátu. Sama byla učitelkou a dobře chápala, že nejde jen o soukromé vztahy, ale o rovnost v práci, uznání ženského vzdělání a možnost skutečné ekonomické nezávislosti.
Změna souvisela také s dlouhodobým úsilím o rovnoprávnější postavení žen ve veřejném životě. Učitelky patřily mezi vzdělané zaměstnankyně, přesto se jejich profesní autonomie prosazovala pomalu. V devatenáctém století se vedly spory i o platové podmínky, protože ženy zpočátku dostávaly nižší odměnu než stejně kvalifikovaní učitelé. Pozdější úpravy mezd samy o sobě nevyřešily omezení spojená se sňatkem. Františka Plamínková začala za odstranění učitelského celibátu systematicky vystupovat již na počátku dvacátého století. Pro ni i další podporovatelky reformy šlo o zásadu, že ženy nemají být nuceny rozhodovat se mezi vzděláním, výdělkem a partnerským životem. Veřejná debata před vznikem republiky připravila půdu pro to, aby se tato otázka dostala mezi rané zákonodárné změny Československa.
Po vzniku republiky následoval zásadní obrat
V roce 1919 se otázkou zabývalo československé Národní shromáždění. Dobový parlamentní tisk výslovně upozorňoval, že dosavadní stav připravuje školy o zkušené učitelky a staví jejich soukromý život proti profesnímu uplatnění. Zrušení celibátu přinesl zákon č. 455/1919 Sb. Po jeho přijetí již samotný sňatek neměl znamenat automatickou ztrátu učitelského místa. Nová pravidla zároveň upravovala další služební záležitosti, například nároky související s mateřstvím. Právní změna ale neodstranila během jediného dne všechny předsudky ani rozdíly v možnostech profesního postupu žen.
Příběh učitelského celibátu ukazuje, jak hluboko mohly právní předpisy zasahovat do osobních rozhodnutí. Učitelka musela před svatbou zvažovat nejen budoucí manželství, ale také to, zda opustí třídu, ztratí příjem a stane se závislou na penězích domácnosti. Z dnešního pohledu může pravidlo působit jako dávná zvláštnost, ve své době však mělo konkrétní dopad na životy mnoha kvalifikovaných žen. Zákon z roku 1919 proto neznamenal pouze změnu jednoho ustanovení. Uznal, že rodinný stav sám o sobě nemá být důvodem, aby žena přišla o práci, kterou dokáže vykonávat stejně odborně jako její mužský kolega.
Použité zdroje: psp.cz, npmk.gov.cz