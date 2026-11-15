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České učitelky se kdysi nesměly svobodně vdávat. Kvůli manželství mohly přijít o práci i své postavení

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Dennívýzva
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Učitelka v českých zemích mohla na počátku dvacátého století přijít o své místo jen proto, že se rozhodla provdat. Takzvaný celibát učitelek nevycházel z náboženského slibu, ale z pracovních a školských předpisů, které postavily manželství proti výkonu povolání. Ženy tak musely volit mezi rodinným životem a profesí, pro kterou získaly vzdělání a praxi. Zákaz se navíc nevztahoval na všechny učitelky stejně. Ke zrušení nejtvrdšího pravidla došlo až po vzniku Československa v roce 1919.
České učitelky se kdysi nesměly svobodně vdávat. Kvůli manželství mohly přijít o práci i své postavení

České učitelky se kdysi nesměly svobodně vdávat. Kvůli manželství mohly přijít o práci i své postavení

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 09:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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