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Kde se natáčela Parta hic: Kuželna nepřežila pražské povodně, Menšík těžil v Libušíně a Dvořák dělal ostudu na Sítné

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Komedie Parta hic skrývá filmařské triky s exteriéry. Horníci v Ostravě fárali nedaleko Kladna, hráli kuželky v Karlíně a slavili na Barrandově.
Parta hic

Parta hic

Zdroj: FOTO:Jiří Kučera, distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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