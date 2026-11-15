Kde se natáčela Parta hic: Kuželna nepřežila pražské povodně, Menšík těžil v Libušíně a Dvořák dělal ostudu na Sítné

Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova Parta hic, FOTO: Jiří Kučera, distr. TV Nova
Komedie Parta hic z roku 1976 poslala pražské herce z donucení přímo do ostravských dolů a středočeských kulturních domů. Ačkoliv se film odehrává v jedné jediné moravskoslezské šachtě, k poskládání dělnické mozaiky potřeboval režisér Hynek Bočan několik různých a od sebe vzdálených míst, kde Vladimír Menšík a Josef Kemr čelili experimentu s pitím mléka. Cesta z ostravského nádraží k důlní práci
Energická lékařka Alice Váňová (Regina Rázlová) se pokouší v hornickém prostředí zavést experiment s takzvanou kalciovou bariérou. Ústředním prvkem je pití obyčejného mléka, které má u havířů snížit riziko vzniku zákeřné nemoci silikózy. Není však snadné přimět tvrdé pracanty na šachtě Mír, aby veřejně pili mléko. Odborářský šéf Janeček (Václav Babka) proto musí zapojit sedmičlennou skupinu nejhorších fluktuantů s přezdívkou Parta hic, kterou tvoří kromě předáka Chocholy (Vladimír Menšík) i havíři Hnízdo (Josef Kemr) a Kubík (Josef Dvořák). Ti na experiment dlouho odmítají přistoupit a bojují s nařízením všemi způsoby.
Filmový příběh začíná příjezdem Alice Váňové vlakem, k čemuž filmařům posloužilo ostravské hlavní nádraží v Nádražní ulici. Skutečnou průmyslovou kulisu, ve které odborář Janeček schovává Partu hic před posměchem ostatních kolegů cestou do mikrobusu, pak tvůrci našli na Karvinsku, konkrétně na ploše dnes již zrušeného dolu Barbora. Pro další záběry, kde havíři s nelibostí poprvé nesou Janečkovi sklenici mléka a vzdorují pokynu, pak využili exteriéry středočeského dolu Libušín poblíž Kladna nebo plochu tamní karvinské teplárny. Skutečné fárání do podzemí zažívali herci v dole Schoeller v Libušíně, který byl ovšem v roce 2010 zcela zdemolován.
Kultura na Sítné a večírek na Barrandově
Ve chvílích volna opouští Parta hic šachtu a pokouší se zabavit jinde. Kuželnu, kde havíři zápasí proti svým rivalům a Hnízdo udobřuje manželku Oli (Míla Myslíková), nalezl štáb v pražském Karlíně v objektu Čechie, jenž podlehl katastrofálním povodním v roce 2002 a z mapy města zmizel. Pro formálnější setkání pak posloužil Dům kultury na náměstí Sítná v Kladně. Zde vznikly například záběry z restaurace s doktorem Kalešem, kulturní představení, pěvecké vystoupení samotného Karla Gotta i výtržnosti havíře Kubíka (Josef Dvořák), který v opilosti rušil klid na střeše budovy, odkud jej sundával příslušník veřejné bezpečnosti.
Důležitý střet mezi vzdorujícími havíři a zástupci vedení dolu ukrývala společná večeře, kterou ředitelství připravilo pro Partu hic v honosné podnikové chatě. Cestu mikrobusu natáčeli tvůrci přímo v centru Ostravy i na silnicích u podbeskydského Lichnova, avšak
příjezd rozehráli na pozemku hotelu Banka ve vsi Trojanovice. Samotná slavnostní opulentní večeře, na které vedení vysvětluje smysl kalciové bariéry, se už točila daleko od moravských hor – filmaři využili prostory funkcionalistických Barrandovských teras v Praze-Hlubočepích. filmový
Snímek Parta hic odvysílá stanice TV Nova v neděli 15. listopadu od 11:35.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovamista, csfd).