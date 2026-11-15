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Winnipeg už prohrával o čtyři góly. Scheifele pak během jediného večera přepsal historii celého klubu

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Chicago vedlo 4:0 a vypadalo to na hotový zápas. Mark Scheifele však nastartoval obrat Winnipegu, nasbíral čtyři body a překonal dvě velké klubové hranice. Jets navíc něco podobného dokázali už podruhé během dvanácti dnů.
Winnipeg už prohrával o čtyři góly. Scheifele pak během jediného večera přepsal historii celého klubu

Winnipeg už prohrával o čtyři góly. Scheifele pak během jediného večera přepsal historii celého klubu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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