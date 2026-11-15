Historický dům na Strossmayerově náměstí projde rekonstrukcí. Vznikne v něm 21 bytů

Historický dům na Strossmayerově náměstí projde rekonstrukcí. Vznikne v něm 21 bytůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Historický dům na Strossmayerově náměstí projde rekonstrukcí. Vznikne v něm 21 bytůZdroj: PSN
Článek byl publikován 15.11.2026 09:55
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