Na dálnici na Vysočině policisté odhalili různé nebezpečné přestupky řidičů

Na vybraných úsecích na dálnici D1 v úseku procházejícím Krajem Vysočina platí od listopadu 2023 zákaz předjíždění kamionů. Policisté mohou od ledna 2024 pokutovat přímo na místě. Řidičům za nerespektování zákazu hrozí pokuta 4 500 až 5 500 korun a k tomu šest trestných bodů. Sankce může dosáhnout až 25 tisíc korun, dostane-li se projednání do správního řízení.
Pokud řidič s přestupkem na místě z nějakého důvodu nesouhlasí, přestupek oznámíme místně příslušnému správnímu orgánu. Ve správním řízení pak řidiči hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zahraničnímu řidiči mohou policisté uložit kauci až do výše 25 tisíc korun. Ale tyto případy jsou spíše výjimečné. Od začátku roku jsme oznamovali pouze čtyři tyto přestupky, zbývající řidiči zaplatili pokutu v příkazním řízení.Jiří Šoukal — vedoucí dálničního oddělení Velký Beranov
Zákaz na vybraných úsecích platí, protože předjíždějící kamiony mohou při nehodách a dalších neobvyklých událostech zablokovat levý pruh. Zkomplikují tak průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
Situace v počtu porušování zákazu předjíždění se od roku 2024 zlepšila, ale přestupky se stále dějí každý den.
|Rok
|Počet přestupků
|Uložené pokuty činily
| 2024
| 2 207
| téměř 10,5 milionu korun
| 2025
| 1 150
| přes 5,3 milionu korun
| 2026 (do 13. října)
|1150
| 5 299 300 korun
Nejen řidiči kamionů dělali přestupky
„Při páteční dopravně bezpečnostní akci policisté zjistili deset řidičů, kteří drželi za jízdy v ruce hovorové zařízení, ve dvou případech řidiči překročili nejvyšší dovolenou rychlost, v devíti případech nebyli řidiči připoutáni bezpečnostním pásem, ve třech případech neměli uhrazený poplatek za použití dálnice a ve dvou případech kontrolované vozidlo bylo v nevyhovujícím technickém stavu,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Na dálniční odpočívce na 111. kilometru ve směru na Brno policisté zastavili osobní automobil značky Nissan. Při kontrole zjistili, že vozidlu byly zrušeny registrační značky z důvodu vyřazení vozidla z provozu. K tomu došlo již v lednu 2025. U dalšího řidiče policisté zjistili, že žádné z upravených skel na vozidle nemá povinný štítek s předepsanými údaji.
Protiprávní jednání zahraničních řidičů
V rámci akce bylo prováděno i nízko rychlostní kontrolní vážení. Policisté tak u dodávkového vozidla s rumunskou registrační značkou zjistili nedodržení zákonem stanovených hodnot. Dodávka byla přetížena o 1 400 kilogramů. To ohrožuje nejen stav pozemní komunikace, ale i bezpečnost silničního provozu. Po uhrazení kauce ve výši 18 tisíc korun byl řidič poučen o dalším postupu a musel část nákladu přeložit na odstavném parkovišti.
Kolem půl třetí odpoledne byl jiný zahraniční řidič osobního vozidla otestován na vliv návykových látek. Na několik látek byl výsledek testu pozitivní. Policisté dále zjistili, že má vozidlo SPZ, která mu nebyla přidělena. Řidič u sebe dokonce neměl platný řidičský průkaz. Byla mu udělena kauce ve výši 25 tisíc korun.