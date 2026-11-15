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Na dálnici na Vysočině policisté odhalili různé nebezpečné přestupky řidičů

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Policisté se na dálnici D1 soustředili především na řidiče kamionů, kteří porušují zákaz předjíždění. Odhalili však i jiné nebezpečné přestupky. Do dopravně bezpečnostní akce se zapojili policisté z oddělení silničního dohledu Krajského ředitelství policie a hlídky dálničního oddělení Velký Beranov.
Na dálnici na Vysočině policisté odhalili různé nebezpečné přestupky řidičů

Na dálnici na Vysočině policisté odhalili různé nebezpečné přestupky řidičů

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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