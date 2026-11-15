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Stokoruny, dvoustovky a tisícovky z devadesátých let už v obchodech neplatí. ČNB je vymění zdarma

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Stokoruny a další bankovky z 90. let už běžné banky nevymění. Lidé je musí donést na pobočky České národní banky nebo poslat poštou, výměna je časově neomezená.
Neplatné bankovky vyměníte i dnes.

Neplatné bankovky vyměníte i dnes.

Zdroj: FOTO:Pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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