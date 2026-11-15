Stokoruny, dvoustovky a tisícovky z devadesátých let už v obchodech neplatí. ČNB je vymění zdarma

Kdo doma najde zapomenuté stokoruny nebo tisícovky z devadesátých let, v obchodě s nimi už běžně nezaplatí, ale o peníze nepřijde. Výměna je zdarma a bez časového omezení. Je ovšem potřeba vědět, kam se obrátit, protože běžné banky už neplatné peníze nevezmou.
Banky výměnu ukončily
Starší vzory bankovek v hodnotách 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč vydané mezi lety 1995 a 1999 přestaly platit na konci června 2022. Lze je snadno poznat podle úzkého stříbřitého proužku, který při naklopení nemění barvu.
Až do poloviny roku 2024 je braly všechny banky, to už ale neplatí. Dnes staré peníze za nové vymění pouze Česká národní banka (ČNB). Lidé mohou využít její pokladny, které sídlí v Praze, Hradci Králové, Brně nebo Ostravě. Výměna je časově neomezená a bezplatná, pokud jsou bankovky roztříděné podle hodnoty. Pětitisícovek se změna netýká, platí dál.
Jde to i poštou
Kdo to má na pobočku daleko, může neplatné bankovky poslat poštou. ČNB doporučuje odeslat je jako cenné psaní, protože za ztrátu zásilky během přepravy neručí.
Pro částky do 1 000 eur v přepočtu (kolem 25 000 Kč) stačí k penězům přiložit dopis s kontakty: jménem, adresou, telefonem a případně e-mailem. U vyšších sum musí žadatel vyplnit formulář a přiložit kopii průkazu totožnosti. Kdo posílá částku nad 15 000 eur (zhruba 380 000 Kč), musí úředníkům doložit, odkud peníze pocházejí. Zpracování trvá zpravidla do měsíce. Menší obnosy do 1 000 eur může banka poslat zpět poštou v platných penězích, vyšší částky už převádí pouze na účet.
Pokladny peníze rozeznají
Vkladový bankomat musí neplatné bankovky rozpoznat. Provozovatel sám rozhodne, jestli je přístroj odmítne, nebo přijme. Když je přijme, nesmí je už vrátit zpět do oběhu. Samoobslužné pokladny a prodejní automaty mají povinnost neplatné peníze odmítnout.
S výjimkou ČNB nemusí nikdo neplatné peníze přijímat. Obchodníci mají právo je u pokladny odmítnout. Pokud zákazník přesto dostane při placení neplatnou bankovku jako vrácenou hotovost, má právo hned na místě požádat obchodníka o výměnu za platnou. Jestliže obchodník odmítne, může se zákazník obrátit na ČNB.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cnb, cnb).