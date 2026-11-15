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25 milionů zhlédnutí a 90 % od diváků. Úspěšné krimi Netflixu má dotočeno a chystá návrat s novou záhadou

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Edinburský detektiv Carl Morck a jeho parta vyděděnců ze sklepní kanceláře se vracejí. Natáčení 2. řady britského krimi seriálu Oddělení Q (Dept. Q) skončilo 24. října a tvůrce Scott Frank slibuje případ, ve kterém nejde tolik o to, kdo vraždil, jako proč. Na koho se můžeme těšit a kdy nová řada dor
25 milionů zhlédnutí a 90 % od diváků. Úspěšné krimi Netflixu má dotočeno a chystá návrat s novou záhadou

25 milionů zhlédnutí a 90 % od diváků. Úspěšné krimi Netflixu má dotočeno a chystá návrat s novou záhadou

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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