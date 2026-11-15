O narození dcery se Gott dozvěděl, až když byla na světě. Devět let ji tajil, pak ji odtajnil na Vánoce v televizi

Na druhém konci linky plakal novorozenec. Karel Gott, tehdy čtyřiatřicetiletá hvězda československé pop music, držel sluchátko a podle vlastních slov netušil, že se stal otcem. Antonie Zacpalová, žena, s níž se seznámil
při natáčení filmu , mu zavolala až po porodu. Jejich vztah nebyl stabilní partnerství, spíš sporadická setkávání bez společné domácnosti a bez jakéhokoli veřejného statusu. Gott ve své autorizované autobiografii Lady Carneval v roce 1970 Má cesta za štěstím mluví o šoku a pocitu „podrazu“. Jenže šok se rychle proměnil v něco jiného: v devět let trvající mlčení. Proč Zacpalová mlčela, a proč mlčel i Gott
Přímé vysvětlení, proč Antonie Zacpalová těhotenství před Gottem tajila, se v dostupných zdrojích nenachází v jednoznačné podobě. Nejblíž k odpovědi má její pozdější vyjádření v knize
Takový byl Karel Gott: Rok poté, kde přiznává, že si partnerky. Dominika sama později citovala matku v tom smyslu, že jejich kontakt s Gottem byl tak řídký, že by jí připadalo nevhodné po něm cokoli žádat. „nedělala iluze“ o roli oficiální
A Gott? Ten měl své vlastní důvody, proč dceru po narození nepřiznal veřejně. V autobiografii je pojmenovává tři:
Obava z odsuzování – nemanželské dítě v normalizačním Československu nebylo skandál, ale rozhodně neladilo s obrazem bezúhonné hvězdy. Reakce fanynek – Gott si byl vědom, že jeho přitažlivost stojí i na iluzi dostupnosti. Stud vůči rodičům – sám to označil za „hřích vůči rodičům“, který neměl odvahu napravit ani dodatečným přiznáním.
Právě poslední bod je nejbolestivější. Redakce VIPŽivot připomíná, že Gottova matka Marie zemřela v roce 1977, aniž se o vnučce dozvěděla. Otec Karel zemřel v roce 1982. Ani jeden z nich Dominiku nepoznal.
Štědrý den 1982: kontrolované odhalení
Zlom přišel krátce před smrtí Gottova otce.
„Cosi se ve mně pohnulo,“ napsal zpěvák zpětně. Rozhodl se prvorozenou dceru představit světu, a vybral si k tomu vánoční pořad Československé televize Zadáno pro Karla Gotta. Vysílání proběhlo 24. prosince 1982 ve 21:10, jak dokládá dobový programový přehled zachycený v akademické práci Veroniky Trčkové.
Nebyla to náhoda ani „prasknutí“ tajemství. Byl to promyšlený krok. Sváteční televizní rámec nabízel maximální divácký zásah a zároveň rodinně bezpečné kulisy: Štědrý večer, pohoda, odpuštění. Bez výrobních materiálů ČST
sice nelze tvrdit, že šlo čistě o Gottovu režii, ale jeho autobiografie jasně říká, že impuls vyšel od něj. Podle nás to byl jeden z nejelegantnějších mediálních manévrů v dějinách české popkultury: citlivé téma zabalené do nejsledovanějšího večera v roce. Zdroj fotografie: Nextfoto
Po televizním uvedení následovaly fotografie pro německý časopis a v roce 1983 článek v Mladém světě, jednom z nejčtenějších československých
periodik té doby. Rozšířená verze, že vše nejprve „odpálil“ německý bulvár a Gotta dotlačil k přiznání, se v dostupných zdrojích nepotvrzuje. Sled byl opačný: nejdřív televize, pak tisk. Dcera, která otce znala z obrazovky
Dominika vyrůstala v podivném mezisvětě. Otce nejdřív znala jako „úžasného zpěváka“ z televize,
idol, který za ní chodil s dlouhými pauzami. Mezi druhým a třetím rokem navíc prožila další trauma: matka ji kvůli pracovním povinnostem po odchodu z divadla na víc než rok svěřila do péče rodinné známé.
V pozdějších vyjádřeních Dominika popsala vztah s otcem jako „spíše formální“. Žádné mazlení, žádná vřelost.
„Nikdy mě nemazlil, neměl potřebu vřelosti,“ řekla ve vzpomínkovém speciálu po jeho smrti. Kontrast s tím, jak Gott přistupoval ke svým mladším dcerám, je markantní. O Lucii, narozené v roce 1987, věděl alespoň dva měsíce před porodem. Charlotte Ella, narozená v roce 2006, už byla od začátku plně veřejnou dcerou; v roce 2019 s ní Gott natočil duet , kde otevřeně mluvil o lásce otce k dospívající dceři. Srdce nehasnou Cena za kontrolu obrazu
Gottův příběh s Dominikou není jen rodinné drama. Je to případová studie o tom, co obnáší být největší hvězdou malé země v době, kdy veřejný obraz řídí
jedna televize, pár časopisů a žádné sociální sítě. Gott tu kontrolu zvládal mistrovsky, a právě proto ji u Dominiky držel tak dlouho. Devět let. Celé dětství.
Dominika dnes žije ve Finsku. K jaru 2026 se podle dostupných informací do Česka vracet neplánuje. Antonie Zacpalová zemřela 6. října 2026. Vánoční
pořad z roku 1982 zůstává v archivu České televize jako záznam jednoho z nejpečlivěji načasovaných přiznání v české popkultuře, a zároveň jako připomínka toho, co všechno stálo jedno otcovství největší tuzemskou hvězdu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová