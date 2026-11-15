Máte listové těsto, 2 jablka a tvaroh? Tenhle koláč je prostě geniální

Listové těsto s tvarohem a jablky má pověst choulostivého pečení. Kdekdo se bojí, že náplň v troubě proteče a spodek zůstane mokrý. Pár drobných triků ale stačí a koláč se povede i tomu, kdo s listovým těstem skoro nepeče. Suroviny navíc obvykle najdete v lednici a v míse s ovocem.
Kupované těsto udělá půl práce
Koláč nepotřebuje kynutí ani zadělávání, vystačí si s pár surovinami a hotový je zhruba za hodinu. Domácí listové těsto se válí, překládá a hodiny chladí, takže zabere skoro celé odpoledne. V chladicím boxu seženete těsto už rozválené na pečicím papíře. Rozbalíte ho rovnou na plech, takže váleček zůstane v šuplíku a pracovní deska bez mouky.
Hotový plát listového těsta z chladicího boxu ušetří válení i hodiny chlazení. Ilustrační foto. Zdroj: Sylwester Ficek / Pexels.
Těsto nabude díky vrstvám. Tenké pláty těsta se v něm střídají s tukem a v horké troubě se voda změní v páru, která vrstvy oddělí a nadzvedne. Plát vyndejte z lednice asi 30 minut předem, aby při rozbalování nepraskal. Víc než půlhodinu ale nečekejte. Prohřáté těsto v troubě nevyroste do listů a upeče se spíš jako placka, protože tuk mezi vrstvami začne tát už na lince.
Běžná těsta jsou vyrobená z rostlinných tuků, třeba z palmového tuku, řepkového oleje nebo margarínu, a jsou pružnější. Máslové verze bez palmového tuku voní a chutnají výrazněji, a proto se ke sladkému koláči hodí obzvlášť.
Jak udržet náplň na místě
Když je náplň řídká, koláč snadno proteče. Hustší tvaroh v kostce drží tvar lépe. Vaničkový nechte okapat přes čistou utěrku nebo plátno, případně ho zahustěte.
K zahuštění poslouží vanilkový pudinkový prášek, který vmícháte rovnou do tvarohu bez vaření. Ochucený pudink by náplni změnil barvu i chuť. Škrobu dejte jen trochu, protože v nadbytku náplň ztuží a je v ní cítit.
Vejce náplni prospěje dvakrát. Tvaroh se po jeho vmíchání v míse na chvíli rozvolní a v troubě vejce ztuhne, takže náplň drží pohromadě. Chuť je navíc jemnější. Tvaroh míchejte jen krátce do hladka, protože dlouhým mícháním řídne.
Co budete potřebovat
Na jeden plát těsta stačí zhruba dvě jablka a jedno balení tvarohu. Připravte si:
plát chlazeného listového těsta, 2 jablka, 250 g tvarohu, vejce do náplně a trochu rozšlehaného vejce na potření, lžíci či dvě cukru podle chuti, nastrouhanou citronovou kůru, skořici nebo skořicový cukr, strouhanku, mleté ořechy nebo piškoty na posyp, trochu třtinového cukru.
Cukr řiďte sladkostí jablek. Když jsou hodně sladká, klidně ho vynechte. Do jablek můžete přidat hrst nasekaných vlašských ořechů a ke skořici se hodí i špetka mletého zázvoru nebo nastrouhaná pomerančová kůra.
Jak koláč poskládat Plát nechte povolit, rozbalte ho i s papírem na plech a předehřejte troubu. Jablka oloupejte a nastrouhejte nebo nakrájejte na tenké plátky. Strouhaná lehce vymačkejte a dochuťte skořicí. Do tvarohu přidejte vejce, cukr, citronovou kůru a podle potřeby pudinkový prášek a vše jen krátce promíchejte do hladka. Střed plátu propíchejte vidličkou, aby se pod náplní nenafoukl, a posypte ho strouhankou nebo ořechy. Okraj nechte neporušený, aby v troubě nabyl. Rozetřete tvaroh, na něj rozložte jablka a okraje přehněte přes náplň. Když máte doma dva pláty, můžete náplň přikrýt druhým plátem a okraje pevně přitisknout, aby nevytekla. Odkryté těsto potřete vejcem a posypte třtinovým cukrem, aby bylo křupavé.
Na obalu chlazeného rozváleného těsta najdete 210 °C a 20–25 minut v troubě rozehřáté předem, s ohřevem horem i spodem, dokud těsto nezezlátne. V receptech s tvarohem a ovocem se obvykle uvádí 180–200 °C. Koláč zakrytý druhým plátem se pak peče asi 30 minut, malé otevřené koláčky 15–20 minut.
Otevřený koláč z jednoho plátu pečte na 200 až 210 °C zhruba 20 až 25 minut. Čísla berte jako vodítko, protože každá trouba peče trochu jinak. Hotovo je, když okraje zezlátnou do zlatohněda.
S krájením počkejte
Hned po vytažení z trouby je tvarohová náplň měkká a pod nožem by se rozjela.
Nechte koláč vychladnout aspoň do vlažna, klidně i úplně. Náplň se mezitím zpevní a dílky budou mít pěkný tvar.
Zdroje: https://forbes.cz/hotove-driv-nez-reknete-boruvkovy-kolac-snadne-galetky-z-lesnich-boruvek-tvarohu-a-listoveho-testa/, https://forbes.cz/pro-poctivce-a-odpurce-palmoveho-tuku-domaci-listove-testo/, https://www.denik.cz/gastronomie/tvaroh-zahusteni-tipy.html, https://www.denik.cz/gastronomie/jablecny-kolac-tvaroh/, https://www.rohlik.cz/1424995, https://www.rohlik.cz/tema/co-upecete-z-listoveho-testa-recepty, https://www.foodrepublic.com/1703635/avoid-ruining-puff-pastry/, https://www.gurkerl.at/en-AT/13633-tante-fanny-fresh-butter-puff-pastry, https://cooky.cz/krehky-jablickovy-zavin-s-tvarohem-a-rozinkami-na-plech-rychly-moucnik-z-listoveho-testa-ktery-voni-po-skorici/