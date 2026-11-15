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Máte listové těsto, 2 jablka a tvaroh? Tenhle koláč je prostě geniální

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Dennívýzva
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Listové těsto s tvarohem a jablky má pověst choulostivého pečení. Kdekdo se bojí, že náplň v troubě proteče a spodek zůstane mokrý. Pár drobných triků ale stačí a koláč se povede i tomu, kdo s listovým těstem skoro nepeče. Suroviny...
Máte listové těsto, 2 jablka a tvaroh? Tenhle koláč je prostě geniální

Máte listové těsto, 2 jablka a tvaroh? Tenhle koláč je prostě geniální

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

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