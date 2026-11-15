Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Holčička měla dávno spát, místo toho v postýlce předváděla akrobatické kousky. Záznam pobavil internet

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dětská chůvička zachytila, co její malá dcera prováděla v postýlce, když už měla dávno spát. Video s autistickou holčičkou už zhlédly miliony lidí.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Nabeel Hyatt / Creative Commons / Attribution-Share Alike 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 10:47

Reklama
Další články z Světkreativity
Stát hledá kupce pro luxusní zámek u Prahy. Cenu výrazně snížil a nabízí několik dalších nemovitostí
Stát hledá kupce pro luxusní zámek u Prahy. Cenu výrazně snížil a nabízí několik dalších nemovitostí
Extrémní vedra mohou ohrozit statisíce životů. Vědci ukázali, kde hrozí nejvážnější následky El Niña
Extrémní vedra mohou ohrozit statisíce životů. Vědci ukázali, kde hrozí nejvážnější následky El Niña

Nový nástroj vědců mapuje zdravotní rizika spojená s extrémním horkem. El Niño může výrazně ovlivnit životy...

Ne tak obyčejná skleněná mísa: Její cena může být pár stovek, ale také 13 tisíc korun
Ne tak obyčejná skleněná mísa: Její cena může být pár stovek, ale také 13 tisíc korun

Těžká broušená mísa po babičce může mít cenu obyčejné bazarové dekorace, ale i několika tisíc korun....

Jednu tabletu vložte do pekáče a troubu na 2 hodiny zavřete. Staré usazeniny pak snadno setřete hadříkem
Jednu tabletu vložte do pekáče a troubu na 2 hodiny zavřete. Staré usazeniny pak snadno setřete hadříkem

Pokud vás trápí zaschlé mastné skvrny od pokrmů ve vaší troubě, zkuste vzít za vděk tabletami do myčky....

Zima se vrátí do Česka. Meteorologové ukázali, kde lze očekávat sněžení a výrazné ochlazení
Zima se vrátí do Česka. Meteorologové ukázali, kde lze očekávat sněžení a výrazné ochlazení

Po krátkém oteplení je tady zase vpád studené fronty. Česko čekají mrazivá rána, sněžení na horách a vítr s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.