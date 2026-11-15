Holčička měla dávno spát, místo toho v postýlce předváděla akrobatické kousky. Záznam pobavil internet

Dětská chůvička zachytila, co její malá dcera prováděla v postýlce, když už měla dávno spát. Video s autistickou holčičkou už zhlédly miliony lidí.
Maminka pěti dětí se podělila o záběry z dětského pokojíčku. Tady měla její dvojčata v postýlkách usínat. Když však slyšela, že stále nespí, a podívala se na záběry z kamery, nevěřila, co jedna z jejích dcer dělá. Nejprve ji chtěla běžet do pokoje zachránit, ale jedna její část nemohla přestat sledovat, co její dcera provádí. Podívejte se sami.
Holčičky stále nechtěly spát
Romy Ton z Woodland Hills v Kalifornii je maminkou hned pěti dětí. Jedno z jejích dvojčat však trpí autismem, a tak někdy provádí opravdu zvláštní věci. Na svém tiktokovém účtu se maminka podělila o záběry z dětské chůvičky, které natočila poté, co slyšela z dětského pokojíčku zvuky. Holčičky už měly spát, ale zdálo se, že mají ještě něco na práci.
Bylo vidět malou Angelinu, která v postýlce předvádí opravdu akrobatické kousky. Udělala stojku a nožičkama se opřela o zábranu v postýlce. Po chvilce zase spadla do postýlky, ale zdá se, že ji to nadchlo. Svůj kousek tak zkusila znovu. Když ji maminka pozorovala, v první chvíli chtěla utíkat do pokoje, protože ji napadlo, že by holčička mohla přes kraj postýlky přepadnout.
Chůvička zachytila, jak na spící dítě sahá cizí ruka. Záběry přispěly k pověsti o přítomnosti ducha
Tímto způsobem se uklidňuje
Podle webu TWN řekla, že jedna její část nemohla přestat sledovat počínání malé Angeliny a byla touto její novou schopností zvláštně ohromená. Holčička totiž miluje být hlavou vzhůru. Kvůli jejímu autismu je to možná jeden ze způsobů, jak se uklidňuje, a je to jeden z jejích oblíbených smyslových zážitků. Dokonce i na televizi se prý ráda dívá vzhůru nohama.
@romy_ton Who knew bedtime could be so adventurous This is when I knew it was time to get a toddler bed #twins #twinsoftiktok #autismawareness #Autism #autismtiktok #sensoryseeker #autismfamily ♬ Funny – Gold-Tiger
Romy mapuje dlouhodobě cestu životem jejich autistické dcery. Ta přináší pro celou rodinu výzvy, ale také obohacující zážitky, když se její nejbližší snaží holčičku respektovat a přijímat ji takovou, jaká je. Na SvětěKreativity se můžete podívat také na vystoupení autistické dívky, které zvedlo porotu ze židlí.
Článek Matka dvojčat zaslechla hluk v dětském pokoji. Skrz chůvičku viděla, jak dcera dělá stojku pochází z webu Světkreativity.